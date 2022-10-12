Номер с карабахскими скакунами - Бакинский цирк провел благотворительный показ для детей шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский государственный цирк провел благотворительный показ программы "Международный цирк: Победители фестиваля" (Beynəlxalq Sirk: Festival Qalibləri") для детей шехидов и ветеранов Карабахской войны, сообщает Trend Life.

Организатором программы является всемирно известный цирковой артист, обладатель ряда престижных наград в сфере циркового искусства, наш соотечественник Аллахверди Исрафилов.

До начала показа исполняющий обязанности директора цирка Нахид Агаев в беседе с журналистами отметил, что в представлении будет показан национальный цирковой номер с карабахскими скакунами.

"Сегодня международной программой мы открываем новый сезон Бакинского государственного цирка. Первый показ - благотворительный, мы проводим его для семей шехидов и ветеранов Карабахской войны. Представление очень интересное, вниманию зрительской аудитории будет представлено красочное шоу с элементами программ-победителей международных цирковых конкурсов. В то же время мы продемонстрируем национальный цирковой номер с карабахскими скакунами и танцорами", - сказал Агаев.

По словам Аллахверди Исрафилова, в программе много сюрпризов для азербайджанского зрителя.

"Самое главное, что на платформе Бакинского цирка мы создали национальный цирковой номер. В нем мы соединили два разных жанра. Очень хотим этот номер демонстрировать не только в Азербайджане, но и в других странах, чтобы там увидели наш колорит и красоту карабахских скакунов", - отметил Исрафилов.

Вниманию зрителей было представлено увлекательное представление, полное ярких и интересных цирковых номеров. Талантливые цирковые артисты - клоуны, воздушные гимнасты, иллюзионисты, дрессировщики, силачи и другие представили захватывающие дух номера.

Отметим, что показ цирковой программы "Международный цирк: Победители фестиваля" пройдет с 14 октября до 27 ноября текущего года. На весь период демонстрации программы посещение для членов семей шехидов и ветеранов будет бесплатным. Члены семей шехидов и ветеранов, желающие посмотреть цирковую программу, могут обратиться в Бакинский государственный цирк.

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