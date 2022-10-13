Азербайджанские литераторы стали лауреатами международного конкурса в России

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские писатели и поэты стали лауреатами международного конкурса "Национальная литературная премия "Золотое перо Руси – 2022", сообщает Trend Life.

Цель конкурса состоит в выявлении талантливых авторов, пишущих на русском языке, и привлечении широкого внимания к их творчеству.

В этом году в конкурсе также принимали участие авторы из России, Беларуси, Латвии, Германии, Канады, Израиля, Швеции, Кыргызстана, США, Грузии, Болгарии и других стран.

Лауреатами конкурса от Азербайджана стали Александр Хакимов, Сахиб Мамедов, Саида Субхи (Салаева) и Марина Коломазова.

Организаторы конкурса - Содружество литературных сообществ, Союз писателей России.