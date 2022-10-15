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В Баку будет представлена “Священная аллегория”

Культура Материалы 15 октября 2022 15:35 (UTC +04:00)
В Баку будет представлена “Священная аллегория”

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 20 октября в 19.00 пройдет концерт оркестра Cadenza Contemporary Orchestra под названием “Allegoria Sacra” (Священная Аллегория), сообщает Trend Life.

На вечере прозвучит камерная инструментальная музыка композитора Эльмира Мирзоева. Вечер посвящен 20-летию творческой деятельности композитора, который на протяжении последних лет проживает в Берлине.

Произведения будут исполнены известным российским гитаристом, лауреатом международных конкурсов, нашим соотечественником Ровшаном Мамедгулиевым в сопровождении Cadenza Contemporary Orchestra.

Билеты продаются во всех кассах города и на iticket.az

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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