Он любил засыпать не в тишине, а под музыку – одним вечером в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама, 25 октября в 19.00, пройдет концерт оркестра Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Туркар Гасымзаде) и пианиста Закира Асадова под названием "Возвращение к Баку", сообщает Trend Life. На вечере прозвучат произведения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

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Иоганн Себастьян Бах написал больше 1000 произведений, которые стали мировыми лидерами и пользуются безмерной популярностью во всём мире ещё и по сей день. Музыкант заслуженно занимает место в ряду величайших композиторов в истории человечества.

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