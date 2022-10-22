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Он любил засыпать не в тишине, а под музыку – одним вечером в Баку

Культура Материалы 22 октября 2022 15:48 (UTC +04:00)
Он любил засыпать не в тишине, а под музыку – одним вечером в Баку

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама, 25 октября в 19.00, пройдет концерт оркестра Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Туркар Гасымзаде) и пианиста Закира Асадова под названием "Возвращение к Баку", сообщает Trend Life. На вечере прозвучат произведения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

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Иоганн Себастьян Бах написал больше 1000 произведений, которые стали мировыми лидерами и пользуются безмерной популярностью во всём мире ещё и по сей день. Музыкант заслуженно занимает место в ряду величайших композиторов в истории человечества.

Интересные факты из биографии Баха

  • Своё первое музыкальное произведение он сочинил, когда ему было 15 лет.
  • Большая часть произведения Баха была написана специально для органа, его любимого музыкального инструмента.
  • Первой супругой великого композитора стала его кузина. В браке у них родилось 7 детей, но лишь 4 из них выжили. Во втором браке у Баха было 13 детей, из которых выжили 8.
  • Во времена Баха к участию в церковном хоре допускались только мужчины, и именно он поспособствовал тому, чтобы к пению в хоре стали допускать и женщин. Первой женщиной-хористкой в истории стала его жена.
  • Однажды Бах, будучи уже весьма широко известным и популярным, преодолел 50 км пешком, чтобы послушать концерт своего любимого композитора Дитриха Букстехуде.
  • Однажды Бах был арестован работодателем, который не хотел его отпускать. В итоге он провёл под арестом почти месяц.
  • Он обладал абсолютным слухом и феноменальной памятью. Услышав какое-либо музыкальное произведение единожды, он мог потом сыграть его самостоятельно без единой ошибки.
  • За свою жизнь Бах восемь раз менял место жительства, переезжая из города в город.
  • Одним из весьма странных блюд, которые он любил кушать, были селёдочные головы.
  • Могила Баха, похороненного на кладбище при одной из церквей в Лейпциге, была утеряна на много десятилетий, и её случайно обнаружили лишь в конце XIX века.
  • Был весьма вспыльчивым и довольно несдержанным человеком. Он нередко срывался на своих подчинённых, швырялся различными предметами и рвал ноты.
  • Всю жизнь Бах был глубоко верующим человеком.
  • Любимым занятием Баха считалось посещение какой-нибудь церкви в захолустье. Он туда ходил, переодеваясь в бедного преподавателя.
  • Никогда не брал деньги за свои частные уроки.
  • Известно, что Бах любил засыпать не в тишине, а под музыку. Был автором афоризма: "Чтобы хорошо выспаться, следует ложиться не в тот же день, когда нужно просыпаться".
  • В Германии установлено 12 памятников, посвящённых этому великому музыканту и композитору.
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