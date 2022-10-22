Он любил засыпать не в тишине, а под музыку – одним вечером в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама, 25 октября в 19.00, пройдет концерт оркестра Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Туркар Гасымзаде) и пианиста Закира Асадова под названием "Возвращение к Баку", сообщает Trend Life. На вечере прозвучат произведения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.
Для приобретения билетов
https://iticket.az/events/concerts/cadenza-contemporary-orchestra-bacha-qayidis/77418
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az
Иоганн Себастьян Бах написал больше 1000 произведений, которые стали мировыми лидерами и пользуются безмерной популярностью во всём мире ещё и по сей день. Музыкант заслуженно занимает место в ряду величайших композиторов в истории человечества.
Интересные факты из биографии Баха
- Своё первое музыкальное произведение он сочинил, когда ему было 15 лет.
- Большая часть произведения Баха была написана специально для органа, его любимого музыкального инструмента.
- Первой супругой великого композитора стала его кузина. В браке у них родилось 7 детей, но лишь 4 из них выжили. Во втором браке у Баха было 13 детей, из которых выжили 8.
- Во времена Баха к участию в церковном хоре допускались только мужчины, и именно он поспособствовал тому, чтобы к пению в хоре стали допускать и женщин. Первой женщиной-хористкой в истории стала его жена.
- Однажды Бах, будучи уже весьма широко известным и популярным, преодолел 50 км пешком, чтобы послушать концерт своего любимого композитора Дитриха Букстехуде.
- Однажды Бах был арестован работодателем, который не хотел его отпускать. В итоге он провёл под арестом почти месяц.
- Он обладал абсолютным слухом и феноменальной памятью. Услышав какое-либо музыкальное произведение единожды, он мог потом сыграть его самостоятельно без единой ошибки.
- За свою жизнь Бах восемь раз менял место жительства, переезжая из города в город.
- Одним из весьма странных блюд, которые он любил кушать, были селёдочные головы.
- Могила Баха, похороненного на кладбище при одной из церквей в Лейпциге, была утеряна на много десятилетий, и её случайно обнаружили лишь в конце XIX века.
- Был весьма вспыльчивым и довольно несдержанным человеком. Он нередко срывался на своих подчинённых, швырялся различными предметами и рвал ноты.
- Всю жизнь Бах был глубоко верующим человеком.
- Любимым занятием Баха считалось посещение какой-нибудь церкви в захолустье. Он туда ходил, переодеваясь в бедного преподавателя.
- Никогда не брал деньги за свои частные уроки.
- Известно, что Бах любил засыпать не в тишине, а под музыку. Был автором афоризма: "Чтобы хорошо выспаться, следует ложиться не в тот же день, когда нужно просыпаться".
- В Германии установлено 12 памятников, посвящённых этому великому музыканту и композитору.