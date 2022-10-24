В Филармонии пройдет концерт, посвященный 100-летию Фикрета Амирова

БАКУ /Trend Life/ - 31 октября в 15.00 на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщили Trend Life в филармонии.

Отметим, что концерты, проводимые в Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, играют большую роль в воспитании молодого поколения, формировании его мировоззрения, сохранении наших национальных ценностей.

Так, с осени 2021 года руководство Филармонии приняло решение организовывать дневные просветительские концерты. Первый концерт из этой серии состоялся 8 октября 2021 года, специально приглашенными гостями были профессора, педагоги и студенты Азербайджанского государственного экономического университета. Концерт был посвящен 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. На нем выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижеров - народного артиста Ялчина Адигезалова и заслуженного артиста Фуада Ибрагимова. Солистами концерта были народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли, народные артисты Азербайджана Егана Ахундова, Мурад Адыгезалзаде, Мурад Гусейнов, Самир Джафаров, заслуженный артист Ильхам Назаров. Они представили зрителям произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов. Со вступительным словом на мероприятии выступила народная артистка Захра Гулиева.

22 октября 2021 года специальными гостями Филармонии стали профессора, педагоги и студенты Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, а 4 декабря 2021 года - Бакинского филиала I Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Филармония намерена продолжить эту замечательную традицию и в 2022 году. Так, 21 октября 2022 года на сцене Филармонии состоялся дневной концерт с участием Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандаров. Солистом программы был народный артист СССР и Азербайджана, известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли. Специально приглашенными гостями концерта стали преподаватели и студенты Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

На концерте, который состоится 31 октября в 15.00, будет представлена концертная программа, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Под управлением народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова выступит Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли. Солист программы - народный артист СССР и Азербайджана, известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли

На концерте прозвучат симфоническая сюита "Азербайджан", симфонический мугам "Кюрд-овшары", Концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы (Фикрета Амирова и Эльмиры Назировой).

Гостями этого концерта будут профессора, преподаватели и студенты Государственного экономического университета.

Отметим, что дневные концерты в основном предназначены для студентов. Посещая их, студенты различных высших учебных заведений получают возможность более близко познакомиться с классической музыкой.

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