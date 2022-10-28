В Стокгольме с большим успехом прошла премьера фильма "Легенда о харыбюльбюль", посвященная Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В киноцентре Filmstaden Sergel города Стокгольм состоялась премьера документального фильма "Легенда о харыбюльбюль" (45 мин.), посвященная истории, культуре и традициям города Шуша, сообщил Trend Life главный продюсер и оператор-постановщик картины, наш соотечественник Рагим Садыгбейли.

Вечер был организован при поддержке посольства Азербайджана в Швеции, Норвегии и Финляндии.

В мероприятии приняли участие автор проекта и режиссер-постановщик, известный шведский фотограф проекта Микаэль Силкеберг, посол Азербайджана в Швеции, Норвегии и Финляндии Заур Ахмедов, представители шведской общественности, деятели культуры и науки, азербайджанской диаспоры. Проект реализован при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО и посвящен "Году города Шуша". Съемки прошли в мае этого года в Шуше.

"Микаэль Силкеберг проделал огромный объем работы, большие исследования, чтобы реализовать проект. Очень интересная подача материала, в котором используются сказка датского классика Ханса Кристиана Андерсена "Соловей", произведение современного автора Хокана Шедина "Восточная легенда любви" и лиро-эпическая поэма азербайджанского поэта XVI века Мухаммеда Физули "Лейли и Меджнун". В фильме также ярко раскрывается отношение к азербайджанскому мугаму и газелям, повествуется о великих личностях - поэтессе Хуршидбану Натаван, поэте Молле Панахе Вагифе, композиторе Узеире Гаджибейли и вокалисте Бюльбюле. Премьера прошла с большим успехом. Мы собираемся представить картину в Хельсинки и Баку, и далее на международных фестивалях", - отметил Рагим Садыгбейли.

В фильме участвуют известные деятели культуры и искусства Азербайджана - пианист и композитор Фархад Бадалбейли, историк Эльчин Ахмедов, исполнитель мугама Мансум Ибрагимов, литературовед Асад Джахангир, директор дома-музея Бюльбюля Фахраддин Гаджибейли и другие.

Фото - Сawamedia