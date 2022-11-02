На стенах Музея каменной летописи в Баку представлен 3D mapping, реализованный посольством Германии и QGallery (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На стенах Музея каменной летописи в Баку представлен "индустриальный" 3D mapping, реализованный в рамках мероприятий, посвященных 30-летию дипломатических связей между Германией и Азербайджаном, сообщает Trend Life. Проект представлен посольством Германии совместно с художественными галереями QGallery, QGallery Berlin, ОАО Qala Sığorta и ОАО Qala Həyat.

В мероприятии приняли участие представители общественности и дипломатических миссий, деятели культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. На открытии посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн подчеркнул, что проект стал очередным мостом культуры между странами, имеющей исторические связи.

Как известно, переселение немцев в Азербайджан происходило в 1819 году, когда на нашей земле были основаны две колонии Еленендорф и Анненфельд (ныне Гёйгёль и Шамкир), а затем еще ещё шесть колоний, связанные между собой экономически и культурно. Неофициальным центром являлся Еленендорф, который был самой большой немецкой колонией на Кавказе. Несмотря на культурное и языковое различие немцы и азербайджанцы тесно контактировали в культурной и экономической сферах. Большинство немцев были крестьянами, которые и на новом месте занимались традиционным земледелием. Особую роль в Гёйгёль, Шамкире, Гяндже и Баку сыграли немецкие архитекторы. Самым видным из них был Н.А. фон дер Ноне, который был главой Баку с 1889 по 1902 года, и при нем было построено множество известнейших зданий, а также Бакинский Бульвар. Среди других - Петер Дриттенпрейс создал известный Бакинский вокзал. Красивейшее же здание театра Музыкальной комедии, называвшееся в свое время театром миллионера Г.З. Тагиева, построил Ф.А. Лемкуль. В общем, в Баку немецкими архитекторами было спроектировано около 60 зданий.

"Летом 2021 года было объявлено о конкурсе цифрового искусства "Возрожденная архитектура", концепция которого охватила примечательные сооружения, удивительные здания, скрытые городские сокровища, заключающие в себе особую историю. Основное внимание в проекте уделялось освещению построек – 3D маппинг. Отрадно, что конкурс, проводимый в рамках проекта "Сохранение культурного наследия и урбанизации", вызвал большой интерес. Свои проекты присылали местные и иностранные специалисты в области мультимедиа, одаренные студенты, художники, и дизайнеры", - отметил Ральф Хорлеманн.

Председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Азербайджана Эмин Мамедов отметил особую значимость проекта.

"На протяжении более десяти лет посольством Германия совместно с художественными галереями QGallery, QGallery Berlin, ОАО Qala Sığorta и ОАО Qala Həyat реализуются культурыне проекты, которые взывают большой интерес общественности. В этом году в честь 30-летия дипломатических связей между Германией и Азербайджаном проекты были более масштабными. Было решено использовать соврменные цифровые методы в творчестве художников и объявлен конкурс, в котором приняли участие более семидесяти представителей творческих профессий. Международное жюри в середине ноября 2021 года назвало лучшими работы выпускников Азербайджанской государственной академии художеств Ягут Калбалиевой с проектом "Баня Фантазия" и Севиндж Гулиевой с проектом "Музей Каменной Летописи", - отметил Эмин Мамедов.

Техническая имплементация проекта "Баня Фантазия" была проведена 21 июля 2022 года (https://www.trend.az/life/culture/3624031.html). Техническое исполнение проекта принадлежит OkeyTube (Digital Bohemia).

Здание, в котором располагается музей, было построено в 1901 году немецкими братьями Сименс. В здании функционировала первая в Баку электростанция, работавшая на нефти. Все это отражено в ныне представленной анимационной композиции Севиндж Гулиевой.

"Это мое первое участие в международном проекте, и очень счастлива быть в числе лучших. В своей работе я хотела отразить историю развития азербайджанской нефти и промышленности, показав этюды от прошлого в настоящее ", - сказала Trend Life Севиндж Гулиева.

На протяжении двух часов бакинцы и гости столицы смогли наблюдать за ярким зрелищем.

Фото и видео – Вугар Иманов.