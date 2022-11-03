Лучшие ковры в честь Победы Азербайджана! "Азерхалча" представил победителей проекта "Zəfər" с участием ветеранов Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В торгово-выставочном зале ОАО "Азерхалча" в старинной части Баку - Ичери шехер состоялись торжественная церемония вручения наград победителям конкурса-проекта "Zəfər" (Победа) на лучший ковер в честь славной Победы в 44-дневной Отечественной войне и презентация работ, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки. Почетными гостями стали ветераны Карабахской войны – сотрудники, творческий коллектив "Азерхалча".

На открытии председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Азербайджана Эмин Мамедов отметил особую значимость проведения конкурса, работы которого войдут в коллекцию "Zəfər", в деле пропаганды коврового искусства среди молодежи, а также поздравил гостей с наступающей второй годовщиной Дня Победы – 8 ноября.

"В "Азерхалча" работают 17 ветеранов первой и второй Карабахских войн. Благодаря отважным сыновьям Родины, доблестной азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым мы освободили наши земли, которые находились под оккупацией на протяжении около тридцати лет", - подчеркнул Эмин Мамедов.

Год назад "Азерхалча" пригласило молодых талантливых художников и дизайнеров для участия в конкурсе по созданию коллекции Zəfər. Было подано более пятидесяти заявок, из которых выбрано 13 лучших эскизов (https://www.trend.az/life/culture/3507907.html). Конкурсанты удивительным образом перенесли на ковровые эскизы свои мысли и чувства, отразив в концепциях знаменательные события 44-дневной Отечественной войны, традиции и архитектуру Карабаха. Для прошедших отбор участников был организован профессиональный курс под руководством команды "Азерхалча", ковроткачей, художников и мастеров, проведены тренинги и семинары, организованы экскурсии в Азербайджанский национальный музей ковра и другие мероприятия. В течение месяца участники получили ценный опыт и знания, создав собственные работы. Четыре лучшие работы в эскизах были сотканы в виде ковровых изделий, отмечены на мероприятии специальными призами и отныне выставлены в торгово-выставочном зале ОАО "Азерхалча".

Победительницы конкурса рассказали о своих работах, которые вошли в коллекцию "Zəfər".

Победительницей по результатам в соцсетях стала Майя Ибадлы – ковёр "Вход в рай": "В своем ковре-композиции "Вход в рай" я отразила наше стремление к Победе после многолетней тоски по Карабаху, райскому уголку Азербайджана, Шуше, являющейся неприступной крепостью. "Вход в рай" посвящаю героям и светлой памяти шехидов, которые ценой своей жизни и крови подарили нам Победу. Я обогатила эту композицию своими чувствами, эмоциями и любовью к Родине. Как сказал наш гениальный поэт Самед Вургун, "Каждая великая победа приходит с терпением".

Обладательница третьего места Тахмина Мамедова - ковер "Возвращение": "Победа для меня означает обновление. Поэтому дизайн своего ковра я создала на этой идее. На основной линии я стилизовала орнамент "бута" под пламя, которое отождествляется с бойцами. В то же время огонь является знаком стадии очищения, когда жизнь после войны уже возрождается, а выпавший дождь дает новую жизнь и питает растение. Подсолнух – символ солнца и плодородия, а это значит, что природа нашего Карабаха возродилась после возвращения к нам. Облако я стилизовала под спираль, которая символизирует рост и движение. Я изобразила дерево, как спасителя и защитника от стихийных бедствий. И поскольку азербайджанские ковры богаты древней символикой, я обогатила свой ковер современными символами".

Обладательница второго места Айтадж Алекперли – ковер "Железный кулак": Дизайн работы основан на символике, связанной с пчелами. Пчелы упоминаются в Священном Коране, а своё трудолюбие и продуктивность автор сравнивает с пчелами. В этой работе пчела также ассоциируется с беспилотником. "Облака на ковре символизируют, что мы всегда готовы сражаться с небес. Руки, оберегающие пламя - это "Вечный огонь" на Аллее шехидов. Смысл пламени в том, что мы никогда не забудем наших шехидов!" - говорит автор.

Обладательница первого места Фидан Ильхам - ковер "Те, кто принес нам Победу": "Основными элементами ковра являются карабахские скакуны, которые объединены в мощную силу. Известный русский художник Василий Верещагин писал в своих воспоминаниях в 1870 году: "Лучшие лошади, которых я видел в своей жизни, принадлежат хану Джафаргулу в Шуше". Именно поэтому я отразила в своей работе карабахских скакунов с нашими храбрыми воинами. Головы скакунов соединены вместе. Это символизирует то, что наши бойцы 44 дня сражались в нерушимом единстве. Двойные буквы на скакунах - это инициалы имен и фамилий наших шехидов. Пространство между скакунами - стилизованный элемент пламени. Это означает огни, которые никогда не погаснут в Азербайджане. И самое главное - слово Аллах, написанное по-арабски в центре ковра, что является знаком того, что наши шехиды достигли высочайшей вершины, то есть рая".

Сотканные ковры будут храниться в торгово-выставочном зале "Азерхалча". Любой, кто хочет увидеть их, может посетить зал и насладиться этими произведениями искусства.

Фото – Вугар Иманов.