Уникальный проект в Баку! Тесниф Худаяра, героизм шехидов, архитектура Карабаха представлена в ковровых эскизах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - В выставочном центре ОАО "Азерхалча" в Ичери Шехер представлена экспозиция, посвященная завершению конкурса на лучший ковер коллекции "Zəfər" (Победа), объявленный ОАО "Азерхалча" в связи с Днем памяти 27 сентября и первой годовщиной 44-дневной Отечественной войны 8 ноября, сообщает Trend Life.

Из сотен молодых людей, подавших заявки на участие в конкурсе, объявленном в июле этого года, только 13 прошли отборочный этап и приняли участие в тренингах. Во время месячного обучения молодые дизайнеры и художники делились своим опытом как с местными, так и с зарубежными экспертами. Тренинги проводились известными художниками и мастерами по коврам как по теории, так и на практике.

Каждый из 13 художников не только представил работу, но и объяснил философию своего произведения. Конкурсанты удивительным образом перенесли на ковровые эскизы свои мысли и чувства, отразив в концепциях знаменательные события 44-дневной Отечественной войны, традиции и архитектуру Карабаха. Например, в ковровых эскизах были представлены тесниф Худаяра, доблесть воинов и героизм шехидов, история, архитектура и культура Карабаха, очень много оригинального и интересного.

Не будем называть имен конкурсантов и рассказывать об их работах, так как еще предстоит выбрать три лучших эскиза, по которым будет создана ​​коллекция ковров "Zəfər", представленная в Азербайджане и за рубежом.

Кстати, все желающие могут посмотреть работы и принять участие в определении победителя и голосовании. Для этого в выставочном центре установлен специальный кувшин, куда необходимо опускать купоны с баллами – 20, 15 и 5 (первое, второе и третье место), пометив номер участника конкурса. Собранные баллы будут обязательно учтены профессиональным жюри. Таким образом, мы вместе можем определить победителя конкурса на лучший ковер коллекции "Zəfər". Победители будут объявлены через 10 дней.

На мероприятии председатель ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов подчеркнул, что приближается славная историческая дата Победы в 44-дневной Отечественной войне - 8 ноября, которая золотыми буквами вписана в славную летопись страны. Было подчеркнуто, что во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наша доблестная армия разбила армянских агрессоров и восстановила территориальную целостность государства. В своем выступлении председатель отметил, что важно проводить конкурсы для сохранения наших национальных и нравственных ценностей, популяризации их среди молодежи, и отныне ОАО "Азерхалча" будет более тесно сотрудничать с молодежью.

Выступившие директор по производству Алисафа Нуриев и креативный директор ОАО "Азерхалча" Асмер Абдуллаева, художник по коврам, народный художник Эльдар Микаилзаде, доцент Азербайджанской государственной академии художеств Мамедгусейн Гусейнов поделились своими мыслями о проекте, отметив, что коллекция "Zəfər" будет играть исключительную роль в конкурсе ковров, чтобы сохранить национальное наследие ковроткачества и повысить интерес к ковроткачеству среди молодежи.

Напомним, что с 4 ноября в течение 10 дней работы 13 конкурсантов будут выставлены в выставочном зале ОАО "Азерхалча" по адресу: Ичери Шехер, Беюк Гала, 15.

(Автор и фото - Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)