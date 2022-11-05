БАКУ /Trend Life/ - 11 ноября в Международном центре мугама в Баку состоится презентация антологии "İgidlərin sözü" (Слова Героев), сообщает Trend Life.

Антологии издана в рамках литературного проекта "SÖZ" (Слово), проводимого по инициативе поэтессы Нигяр Гасанзаде и при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В сборник вошли стихи и эссе шехидов, гази и героев 44-дневной Отечественной войны. Среди них есть произведения, написанные в период сражений.

Автор идеи издания антологии "İgidlərin sözü" – руководитель "SÖZ", поэтесса Нигяр Гасанзаде, редактор – Аида Эйвазлы Гёйтюрк.

Отметим, что в антологию вошли произведения шехидов Апрельских боев 2016 года - Назима Шамахылы, Микаила Вахабзаде, Мирсалама Джафарова и 44-дневной Отечественной войны – Эльзамина Тахмазова, Мехмана Юсифова, Салеха Алиева, Керима Ахмедбейли, Шахгюндуза Джаббарова, Хайяма Гусейнова, Мурада Набиева, а также участников 44-дневной Отечественной войны - Вюсала Хатамова, Керема Айдына, Эмина Пири,Сарахана Йолчуева, Гасана Кюра, Орхана Салифова, Джавида Алиоглу, Тофига Ахмеда, Эйваза Эйюба, Сабухи Гурбанова, Эльвина Интигамоглу, Огуза Алпарслан и Ниджата Агаева, Тамерлана Асадова.

Напомним, что презентация проекта "İgidlərin sözü" состоялась в ноябре 2021 года в Международном центре мугама, проект также был представлен в рамках Дней поэзии Вагифа, прошедших в июле 2022 года в городе Шуша.