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Вагиф Мустафаев удостоен награды "Лучший режиссер тюркского мира"

Культура Материалы 6 ноября 2022 22:00 (UTC +04:00)
Вагиф Мустафаев удостоен награды "Лучший режиссер тюркского мира"

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Кинорежиссер, народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев удостоен награды кинофестиваля тюркского мира Korkut Ata, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана. Фестиваль прошел в городе Бурса (Турция).

На кинофестивале состоялась премьера фильма Вагифа Мустафаева "Həyat, deyəsən, gözəldir" ("Жизнь, кажется, прекрасна"). Азербайджанский режиссер удостоен награды в номинации "Лучший режиссер тюркского мира".

Картина повествует о периоде 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель и Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Автором сценария и режиссером картины является народный артист Вагиф Мустафаев. Главные роли в фильме исполнили Хикмет Рагимов, Севиндж Алиева, Нино Гомартели, Афтандил Махарадзе и другие.

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