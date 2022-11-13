"Zəfər Qadının İZi ilə" – фестиваль предпринимательства, ярких идей и красоты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Женское сообщество "İZ Community" при поддержке Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) 13 ноября организовало большой фестиваль "Zəfər Qadının İZi ilə", сообщает Trend Life. Праздничный фестиваль проходит в Fairmont Baku Flame Towers с 12.00 до 19.00.

Как отметила в беседе с корреспондентом Trend Life основатель и руководитель Женского сообщества "İZ Community" Рена Наджафзаде-Сададдинова, фестиваль приурочен ко второй годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне.

"Наш фестиваль получил название "Zəfər Qadının İZi ilə", сегодня гостями мероприятия стали отважные женщины - медицинские работники, повара, представители медиа, деятели искусства, которые в период 44-дневной Отечественной войны всячески поддерживали наших доблестных воинов. Это шестая по счету ярмарка, организованная "İZ Community", она проходит в большом формате - более 50 женщин-предпринимателей представляют на фестивале свою продукцию, изделия ручной работы", - отметила Рена Наджафзаде-Сададдинова.

При входе в зал, где проходит фестиваль, экспонируются произведения азербайджанских художниц, состоящих в сообществе "İZ Community". По словам Рены Наджафзаде-Сададдиновой, в экспозицию вошли работы восьми авторов, среди них Лятафет Мамедова – известная азербайджанская художница, член Международной ассоциации искусств при ЮНЕСКО, Международной ассоциации пластических искусств, член Группы художников Бакыркёй в Турции.

Отметим, что на фестивале царит прекрасная атмосфера, здесь представлена насыщенная и интересная программа – проходят выступления музыкантов, певцов и танцевального ансамбля, а также тематические мастер-классы, дегустации различных блюд и т.д.

На фестивале представлены изделия ручной работы, декор интерьера, косметика, аксессуары, одежда, посуда, продукты, сладости и сувениры. Здесь каждый посетитель найдет изделия на свой вкус.

Участница фестиваля Ульвия Алиева представляет изделия из дерева: "Это работы по дереву, а также из виноградной лозы. Никто до сих пор с волокнами виноградной лозы не работает. Я сама разработала эту технологию, все получилось в результате моих наблюдений. Я в основном живу за городом, и поняла насколько с волокнами виноградной лозы интересно работать и создать желаемую форму. В фестивале, участвую с коллекцией светильников и подсвечников, в дальнейшем планирую создавать посуду и другие элементы декора. И еще осознавая насколько важна человеческая энергия, верю, что вибрации, которые я посылаю при работе над изделиями, распространяют свет в доме тех людей, кто их преобретает. Это еще одна особенность моих работ".

Саадат Давудова около двух лет назад основала свой бренд и создает изделия из мыльных роз: "Сегодня мы принимаем участие в замечательном событии, посвященном Славной Победе в 44-дневной Отечественной войне. Выражаю благодарность основательнице и руководителю "İZ Community" Рене Наджафзаде-Сададдиновой за организацию столь прекрасного фестиваля, где у женщин предпринимателей есть возможность представить свою продукцию. Свой бренд я основала в 2020 году, его изделия уже полюбились жителям нашего города. Представляю онлайн-магазин креативных сувениров, созданных на композициях из мыльных роз. Наши изделия красивые, креативные и необычные".

Матанят Гасанова около 15 лет занимается рукоделием, на фестивале она представляет вязанные изделия: "На фестивале экспонирую вязанные изделия, сегодня на моем стенде в основном аксессуары – сумки, ободки для волос, воротники и т.д. Интерес к рукоделию у меня был всегда, даже учась в школе пыталась вязать какие-то изделия. Сейчас занимаюсь этим профессионально. Организованный фестиваль - прекрасная возможность для продвижения бизнеса и продукции. Мероприятие проводится на высоком уровне".

Отметим, что фестиваль "Zəfər Qadının İZi ilə" вызвал большой интерес у посетителей мероприятия.