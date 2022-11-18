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Спецпредставитель Президента России посетил Азербайджанский музыкальный театр (ФОТО)

Культура Материалы 18 ноября 2022 19:29 (UTC +04:00)
Спецпредставитель Президента России посетил Азербайджанский музыкальный театр (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой посетил Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На встрече с директором театра, заслуженным деятелем искусств, доктором философии по искусствоведению Алигисметом Лалаевым, прошедшей в теплой и деловой обстановке, были обсуждены проекты и планы по расширению культурных связей и сотрудничества между двумя странами, озвучен ряд предложений рекомендательного характера по творческому обмену между театрами, режиссерами и актерами в будущем.

Михаил Швыдкой отметил, что следит за деятельностью Музыкального театра через социальные сети и выразил радость по поводу успехов коллектива.

Он особо подчеркнул неустанную деятельность Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в развитии культурных связей между Азербайджаном и Россией. Также была отмечена роль в этом направлении посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу.

Ознакомившись со зданием театра, отвечающим современным стандартам, Михаил Швыдкой отметил, что созданные здесь условия и профессиональная творческая атмосфера находятся на очень высоком уровне: "Здание оснащено современными технологиями, созданы благодатные условия для творческой жизни, что является наглядным примером проявляемой заботы и внимания азербайджанского государства к театру, искусству и в целом культуре".

Спецпредставитель Президента России посетил Азербайджанский музыкальный театр (ФОТО)
Спецпредставитель Президента России посетил Азербайджанский музыкальный театр (ФОТО)
Спецпредставитель Президента России посетил Азербайджанский музыкальный театр (ФОТО)
Спецпредставитель Президента России посетил Азербайджанский музыкальный театр (ФОТО)
Спецпредставитель Президента России посетил Азербайджанский музыкальный театр (ФОТО)
Спецпредставитель Президента России посетил Азербайджанский музыкальный театр (ФОТО)
Спецпредставитель Президента России посетил Азербайджанский музыкальный театр (ФОТО)
Спецпредставитель Президента России посетил Азербайджанский музыкальный театр (ФОТО)
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