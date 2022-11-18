Спецпредставитель Президента России посетил Азербайджанский музыкальный театр (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой посетил Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На встрече с директором театра, заслуженным деятелем искусств, доктором философии по искусствоведению Алигисметом Лалаевым, прошедшей в теплой и деловой обстановке, были обсуждены проекты и планы по расширению культурных связей и сотрудничества между двумя странами, озвучен ряд предложений рекомендательного характера по творческому обмену между театрами, режиссерами и актерами в будущем.

Михаил Швыдкой отметил, что следит за деятельностью Музыкального театра через социальные сети и выразил радость по поводу успехов коллектива.

Он особо подчеркнул неустанную деятельность Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в развитии культурных связей между Азербайджаном и Россией. Также была отмечена роль в этом направлении посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу.

Ознакомившись со зданием театра, отвечающим современным стандартам, Михаил Швыдкой отметил, что созданные здесь условия и профессиональная творческая атмосфера находятся на очень высоком уровне: "Здание оснащено современными технологиями, созданы благодатные условия для творческой жизни, что является наглядным примером проявляемой заботы и внимания азербайджанского государства к театру, искусству и в целом культуре".