Международный центр мугама и посольство Марокко в Азербайджане подписали меморандум (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама (МЦМ) и посольство Марокко в Азербайджане подписали меморандум в области культурного сотрудничества, сообщили Trend Life в пресс-службе МЦМ.

Документ подписали директор MЦM, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов и посол Марокко в Азербайджане Мохаммед Адиль Эмбарш.

После церемонии подписания посол Марокко Мохаммед Адиль Эмбарш выразил глубокую признательность директору Международного центра мугама Мураду Гусейнову за участие солистов МЦМ в Фестивале суфийской культуры, проходившем в октябре текущего года в городе Фес (Марокко).

Посол отметил, что музыканты своим успешным выступлением произвели неизгладимое впечатление на марокканских меломанов. Он высказал предложения по совместной организации концертных программ, мероприятий и проектов, представляющих взаимный интерес для расширения сотрудничества в сфере культуры.

Директор МЦМ, народный артист Мурад Гусейнов отметил, что музыка играет важную роль в деле сближения наших народов. Он рассказал о выступлениях азербайджанских музыкантов на Фестивале и особо подчеркнул важность продолжения подобных мероприятий в будущем для расширения отношений двух стран в области культуры.

Во время визита посла солисты Международного центра мугама, принявшие участие в Фестивале суфийской культуры в городе Фес, выступили с концертной программой, после которой Мурад Гусейнов подробно рассказал гостю о создании и деятельности Международного центра мугама.