Его музыка будет звучать и через сто лет... - в Баку почтили память Фикрета Амирова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 22 ноября исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова.

В связи с этим представители общественности, видные деятели культуры и искусства, члены семьи Фикрета Амирова посетили Аллею почетного захоронения в Баку и почтили память видного композитора, сообщает во вторник Trend Life.

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев отметил вклад, который Фикрет Амиров внес в музыкальное искусство.

"Творчество Фикрета Амирова обогатило сокровищницу мировой музыки. Сочинения композитора звучат на сценах известных концертных залов во всем мире", - сказал Вагиф Алиев.

В начале ноября в концертном зале в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (Франция) было торжественно отмечено 100-летие со дня рождения Фикрета Амирова, отметил замминистра.

Вагиф Алиев подчеркнул, что государством уделяется большое внимание творческому наследию композитора.

Председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде подчеркнула, что Фикрет Амиров – один из самых ярких представителей музыкальной культуры Азербайджана.

Народная артистка Азербайджана отметила, что выдающийся композитор представил миру синтез мугама и европейской симфонической музыки.

"Симфонические мугамы Фикрета Амирова абсолютно новый жанр. И, безусловно, эти произведения встречаются публикой с большим восторгом. Знаменитый американский дирижер Леопольд Стоковский писал Фикрету Амирову, что публика за рубежом с восторгом принимала сочинения композитора, встречала их исполнение бурными овациями", - сказала председатель Союза композиторов Азербайджана.

Народный артист СССР и Азербайджана, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли, говоря о произведении композитора "Азербайджанское каприччио", отметил, что в нем прославляются природные красоты Азербайджана.

"Произведения Фикрета Амирова любят, исполняют. Видели бы вы, как его произведения принимала публика на концерте в зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. Его музыка будет звучать и через сто лет…" - добавил народный артист СССР.

Фикрет Амиров родился 22 ноября 1922 года в Гяндже в семье известного певца и исполнителя на таре. Учился в Гянджинском музыкальном училище по классу игры таре, затем в Бакинском музыкальном училище по классу композиции, а в 1939 году поступил в Бакинскую консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибели), где был студентом основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли.

Когда началась Великая Отечественная война, Фикрет Амеров ушел на фронт, но был демобилизован после ранения. В 1945 году он продолжил обучение и три года спустя окончил консерваторию, представив в качестве дипломной работы оперу "Улдуз". В 1942-1945 годах Фикрет Амиров был художественным руководителем филармонического оркестра и директором музыкального училища в Гяндже, в 1946-47 годах - Бакинского симфонического оркестра.

Среди сочинений, написанных в этот период - симфония "Памяти Низами" (1947), два симфонических мугама - "Шур" и "Курд овшары" (1948), опера "Севиль" (1953), балеты "Сказание о Насими" (1973), "Тысяча и одна ночь" и другие.

Фикрет Амиров написал большое количество произведений в разных жанрах. Наиболее известны его симфонические сочинения - "Азербайджанское каприччио" (1961), "Гюлистан - Баяты-Шираз" (1968), "Легенда о Насими" (1977), Концерт для скрипки и фортепиано с оркестром (1948) и др. Он был автором музыки к таким фильмам, как "Утро", "Великая опора", "Аршин мал алан", "Красавицей я не была", "Севиль", "Легенды мира" и т.д.

Фикрет Амиров активно занимался и общественной деятельностью. Он был секретарем правлений Союза композиторов СССР и Союза композиторов Азербайджана, художественным руководителем Азербайджанской государственной филармонии (1947) (сейчас – Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магномаева), директором Азербайджанского академического театра оперы и балета (1956-59).

Скончался 20 февраля 1984 года.