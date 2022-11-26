Праздник жизни в красках Нармины Наджафовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В художественной галерее QGallery (Гыз Галасы) состоялось открытие выставки члена Международной ассоциации арт-художников при ЮНЕСКО Нармины Наджафовой под названием "Ömrün təntənəsi" ("Праздник жизни"), сообщает Trend Life. В экспозиции представлены 23 картины художницы, посвященные преимущественно природе и национальным орнаментам.

Выступившие на открытии секретарь Союза художников Азербайджана, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов, председатель Союза художников, народный художник Фархад Халилов и другие рассказали про особенности творчества художницы, в красках которой отражены особая любовь к родной земле, пожелали дальнейших творческих успехов.

Нармина Наджафова выразила признательность организаторам выставки и за теплые слова в ее адрес.

"Мое творчество не ограничено каким-то рамками и жанрами, все приходит от вдохновения. Я хочу показать свой внутренний мир и цветовую гамму окружающего мира. Я продолжаю учиться и работать над собою, чтобы радовать любителей искусства, привносить в мир праздник красок палитры", - отметила художница.

У Нармины Наджафовой с детства была любовь к изобразительному искусству, занималась в арт-студии Royalar dunyasi. Три года назад стала профессионально заниматься изобразительным искусством, ее преподавателем в Стамбуле был известный художник, наш соотечественник Рафиг Азиз. Большую поддержку в творческом становлении также сыграли педагоги Эмиль Азиз и Эсмира Гюль. Работы художницы ранее экспонировалась на выставках в городах Турции и Беларуси. В данное время обучается в Азербайджанской государственной академии художеств.

В начале января следующего года художница представит свои работы в Праге (Чехия).

Выставка "Ömrün təntənəsi" продлится до 1 декабря. Вход свободный.