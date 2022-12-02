Бакинская филармония готова к декабрьским абонементным концертам

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в Баку подвела итоги ноябрьской абонементной кампании и готова к открытию продажи абонементов на декабрь, сообщили Trend Life в Филармонии.

В этом месяце в ходе абонементных концертов выступят такие коллективы, как хоровая группа Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, Азербайджанское государственное фортепианное трио, Азербайджанский государственный струнный квартет и Оркестр "Cadenza".

Напомним, что с ноября 2022 года Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры Азербайджана возобновила абонементные концерты.

Как отмечено в сообщении Филармонии, работа в связи с новыми абонементными концертами началась три месяца назад.

"Старая добрая "подписка" – когда любители музыки заранее вкладывают деньги в свой личный будущий сезон (в виде одного абонемента или нескольких). Покупатели абонементов экономят на билетах (посещение по абонементу выгоднее), Филармония же по итогам продажи абонементов анализирует предпочтения слушателей и корректирует репертуарную политику, определяет имена исполнителей будущих сезонов и подписывает контракты, принимает решения о просветительских мероприятиях и формах взаимодействия с аудиторией. Продажа абонементов обеспечивает финансирование подготовительной работы к сезону, гарантирует частичное покрытие расходов и заполнение залов. Словом, абонементные концерты для Филармонии – это и ориентир для движения, и опора для развития, и просто – важнейшее условие существования", - говорится в сообщении.

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