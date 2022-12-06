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Шеки со шведским колоритом (ФОТО)

Культура Материалы 6 декабря 2022 16:51 (UTC +04:00)
Шеки со шведским колоритом (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя выступил с гастролями в городе Шеки, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Визит в город Шеки состоялся в рамках совместного проекта театра с посольством Швеции в Азербайджане.

Коллектив театра представил постановку "Пеппи Длинныйчулок" по произведению известной шведской писательницы Астрид Линдгрен.

До показа посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренцсон рассказал о творчестве Астрид Линдгрен, было отмечено положительное влияние ее произведений на формирование кругозора детей.

Показ спектакля вызвал большой интерес. Юные зрители с нескрываемым восторгом следили за историей маленькой девочки, которая вместе со своими друзьями часто попадает в неприятности и смешные, а иногда — в настоящие приключения.

Режиссер-постановщик спектакля заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, консультант - известный шведский режиссер Ронни Даниэльссон, ассистент режиссера – Сона Мустафаева.

В спектакле заняты – заслуженные артисты Насиба Эльдарова, Гюляр Набиева, актеры – Зюмрюд Гулиева, Анар Сейфуллаев, Гюльбениз Мустафаева, Венера Аббасова, Хусния Ахмедова, Мушфиг Алиев, Вахид Оруджоглу и Рамиль Мамедов.

Шеки со шведским колоритом (ФОТО)
Шеки со шведским колоритом (ФОТО)
Шеки со шведским колоритом (ФОТО)
Шеки со шведским колоритом (ФОТО)
Шеки со шведским колоритом (ФОТО)
Шеки со шведским колоритом (ФОТО)
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