Шеки со шведским колоритом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя выступил с гастролями в городе Шеки, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Визит в город Шеки состоялся в рамках совместного проекта театра с посольством Швеции в Азербайджане.

Коллектив театра представил постановку "Пеппи Длинныйчулок" по произведению известной шведской писательницы Астрид Линдгрен.

До показа посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренцсон рассказал о творчестве Астрид Линдгрен, было отмечено положительное влияние ее произведений на формирование кругозора детей.

Показ спектакля вызвал большой интерес. Юные зрители с нескрываемым восторгом следили за историей маленькой девочки, которая вместе со своими друзьями часто попадает в неприятности и смешные, а иногда — в настоящие приключения.

Режиссер-постановщик спектакля заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, консультант - известный шведский режиссер Ронни Даниэльссон, ассистент режиссера – Сона Мустафаева.

В спектакле заняты – заслуженные артисты Насиба Эльдарова, Гюляр Набиева, актеры – Зюмрюд Гулиева, Анар Сейфуллаев, Гюльбениз Мустафаева, Венера Аббасова, Хусния Ахмедова, Мушфиг Алиев, Вахид Оруджоглу и Рамиль Мамедов.