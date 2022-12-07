Бразильский фестиваль классической музыки в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку в рамках I Бразильского фестиваля классической музыки состоялся концерт, посвященный 200-летию независимости Федеративной Республики Бразилия, сообщает Trend Life.

В начале мероприятия выступил с речью посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус.

В ходе концертной программы солисты Азербайджанского государственного фортепианного трио - заслуженные артисты Тохфа Бабаева (скрипка), Эльнара Кеберлинская (фортепиано), Сабина Ибрагимова (виолончель) представили слушателям произведения Эйтора Вила-Лобоса и Луи Галле.

В завершение вечера прозвучал "Струнный квартет № 2" Франсиско Миньона в исполнении солистов Азербайджанского государственного струнного квартета - заслуженных артистов Джейлы Сеидовой (скрипка), Солтан Мамедовой (скрипка), Вахтанга Иманова (альт), Алексея Милтых (виолончель).