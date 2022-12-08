В Азербайджане объявлен отбор исполнителя и песни на "Евровидение 2023"

БАКУ /Trend Life/ - Общественная телерадиовещательная компания (İTV) объявила об отборе исполнителя и песни, которые представят нашу страну на Международном конкурсе "Евровидение-2023", сообщили Trend Life в пресс-службе İTV.

Отметим, что Общественная телерадиовещательная компания (İTV) является официальным вещателем конкурса песни "Евровидение" в Азербайджане.

Исполнители и композиторы, желающие принять участие в отборе, до 31 декабря могут отравить свои выступления, сочиненные песни в демо-версии или новые песни в собственном исполнении, подготовленные для "Евровидения" на адрес электронной почты [email protected]

Демо-версии отправленных песен должны быть полностью готовы (текст, исполнение, хронометраж) и соответствовать правилам "Евровидения". Согласно правилам Европейского вещательного союза, хронометраж песни не должен превышать 3 минут. Песня не должна быть выпущена в коммерческих целях до 1 сентября 2022 года, транслироваться на общественных ресурсах и в СМИ (телевидение, радио или интернет ресурсы). Каждый, принимающий участие в отборе, должен предоставить краткую информацию о себе.

Отметим, что "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле 9, 11 и 13 мая. Руководителем азербайджанской делегации на конкурсе является заместитель генерального директора Общественной телерадиовещательной компании Васиф Мамедов.