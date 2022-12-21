В Санкт-Петербурге опубликованы истории "недобитого оптимиста" Александра Хакимова

БАКУ /Trend Life/ - Санкт-Петербургское издательство "Четыре" выпустил в свет художественно-публицистический сборник азербайджанского писателя и публициста Александра Хакимова под названием "Звездная ящерка, или истории, рассказанные недобитым оптимистом", сообщает Trend Life. Главный герой рассказов и эссе, вошедших в сборник, - Баку и бакинцы.

Автор книги называет себя недобитым оптимистом, а по жизни он - ученый-биолог, писатель, публицист из Баку. Где с юмором, где с грустью, где сентиментально, а где и жестко автор рассказывает о разных случаях из своей, небедной на события жизни. Заниматься наукой и сниматься в кино, играть в рок-группе и ловить змей, искать разум у растений и совесть у людей, смотреть на то, что видят все, и видеть то, чего не видит никто, - под силу ли это одному человеку? Вполне. Если он - недобитый оптимист.

Выпуск книги приурочен к 35-летию литературной деятельности Александра Хакимова - в 1987 году он дебютировал именно в Санкт- Петербурге, в журнале для детей.

Александр Хакимов (ученик Бориса Стругацкого) – лауреат международных конкурсов, член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана, Совета по приключенческой и научно-фантастической литературе при Союзе писателей России, сотрудник Института генетических ресурсов Национальной академии наук Азербайджана, публицист, эссеист и сценарист, автор без малого тридцати книг.