В Международном центре мугама прошел концерт корифея классической эстрады Сархана Сархана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел концерт народного артиста Азербайджана Сархана Сархана (Сархан Гурбанбеков), сообщает Trend Life.

На открытии вечера директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов рассказал о творчестве Сархана Сархана, которого по праву назвал корифеем классической эстрады.

Творческую карьеру Сархан Сархан начинал с исполнения на гитаре испанских песен. Интересно, что до 14 лет он занимался греблей на каноэ и о карьере вокалиста, музыканта и не помышлял. Более того, отец отдал его в шестилетнем возрасте в музыкальную школу по классу фортепиано, но он оттуда сбежал. Всё изменилось в 14 лет, когда будущий музыкант случайно услышал звучание гитары и был заворожен этим. Сархан Сархан - выпускник Государственного музыкального училища имени Гнесиных по классу классической гитары. В начале 60-х годов в его жизнь "ворвались" Том Джонс, Стиви Уандер, Фрэнк Синатра, Рей Чарльз. Был солистом ВИА "Красные маки", обладатель премии Ленинского комсомола. В свое время Сархан Сархан был самым рейтинговым певцом, с большим успехом давал концерты во многих городах СССР и за рубежом. Кстати, когда исполнитель выходил на эстраду, конферансье часто затруднялись с произношением его фамилии - Гурбанбеков. Это Сархану в конце концов надоело, и он предложил объявлять его просто Сархан Сархан. Для многих певец Сархан Сархан - олицетворение романтического героя, своеобразный символ 70-80 годов прошлого века. Еще в 80-х песня "Ay Gecikən Məhəbbətim" (Моя запоздалая любовь) была одной из самых популярных на азербайджанской эстраде. Также он показал себя прекрасным актером, сыграв в 1983 году главную роль в художественном фильме Тофига Исмайлова "Учитель музыки".

На вечере Сархан Сархан исполнил любимые зрителями композиции, каждую из которых поклонники певца напевали вместе с ним, а также представил новые композиции. Среди хитов были "Salam, "Bakı şəhərim", "Nə dedim", "Kinoda", "Ay gecikən" и другие. И, конечно же, это были лирические песни о любви.

"Любовь – нечто возвышающее, то, о чем все время мечтаешь, к чему стремишься. Ничто так не вдохновляет на сочинение песен, выступление, как женщина и любовь к ней. Меня нередко вдохновляла именно любовь…" - говорит Сархан Сархан.

Концертная программа еще раз доказала, что время не властно над Артистом, а его песни все так же помнят, любят и поют.