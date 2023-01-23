Памяти Вахтанга Кикабидзе - в Баку пройдет вечер с участием популярных исполнителей

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в грузинском ресторане Georgian Point, 1 февраля в 19:00, пройдет вечер памяти прославленного певца и композитора, народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе с участием популярных исполнителей, сообщает Trend Life.

Гостям будут представлена концертная программа с хитами Вахтанга Кикабидзе в исполнении Гасыма Халилова, Марьям Шабановой, Хайяма Мустафазаде, Хавы Долев, Джейхуна Бакинского, Улькер Гулиевой, Джалала Аббасова, Арслана Новрасли и других.

Адрес: Georgian Point (Проспект Гусейна Джавида 92, рядом с метро "Elmlər Akademiyası" и парком Гусейна Джавида). Телефоны для справок: 0517007075, 0552099495.

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