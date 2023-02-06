В Баку состоялась премьера музыкального спектакля Полада Бюльбюльоглу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре с успехом прошла премьера постановки "Nəğməmə inan" (Песне моей поверь) народного артиста, видного композитора Полада Бюльбюльоглу, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана. Постановка подготовлена в русском отделении театра.

Режиссером-постановщиком спектакля является Джавид Имамвердиев, дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – Вюсал Рагим, балетмейстер – заслуженная артистка Нигяр Шахмурадова, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов.

После показа спектакля, зрители бурными аплодисментами встретили выступление Полада Бюльбюльоглу в сопровождении симфонического оркестра театра.

Поздравляя видного композитора как с премьерой, так и с днем ​​рождения, поклонники преподнесли ему и творческому коллективу театра букеты цветов.

Отметим, что на показе также присутствовал автор либретто и текстов песен к спектаклю Михаил Щербаченко.

В постановке заняты – заслуженные артисты Борис Графкин, Фарид Алиев, Наргиз Керимова, актеры Эмиль Гейдаров, Мехрибан Залиева, Рауф Бабаев и Леонид Клец.