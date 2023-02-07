В Таллине открылась выставка работ азербайджанского художника "Восток и Запад" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В отеле Hestia Hotel Europa в Таллине состоялось открытие выставки работ азербайджанского художника Ровшана Нура (Гулиев) под названием "Восток и Запад", сообщает Trend Life.

В экспозиции представлено 15 работ, которые вызвали большой интерес гостей. На мероприятии были представлены азербайджанские национальные сладости и соки, с азербайджанскими танцами выступил коллектив Tantsustuudio Graatsia, а исполнение саксофонистки Марины Щигорей художник сразу же запечатлел на полотне, вызвав восхищение гостей вечера.

Ровшан Нур – художник-пейзажист из Баку, выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде, Азербайджанской государственной академии художеств и Эстонской академии художеств, член Союза художников Азербайджана. Живет в Эстонии 20 лет, принимает участие в различных проектах, организовывал выставки, в том числе за рубежом.

Ровшан Нур - необычный, уникальный художник, который известен как художник-живописец со своим индивидуальным почерком. В данной экспозиции он впервые представил картины, созданные им в жанре абстракции и символики. Главная цель – объединение Востока и Запада, пропаганда идей мира и высоких человеческих отношений, которых очень не хватает в современном мире. Показ экспозиции продлится до конца февраля.