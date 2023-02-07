Park Cinema перенес дату проведения гала-вечера фильма "Evdə qalmış"

БАКУ /Trend Life/ - Перенесена дата проведения гала-вечера отечественного фильма "Evdə qalmış", сообщает Trend Life. Презентация кинокартины должна была состояться 8 февраля в Park Cinema Flame Towers.

Также перенесена дата проведения автограф-сессии актеров фильма "Geri Dönənlər", которая была запланирована на сегодня, 7 февраля, в Park Cinema Aygun Mall.

Данные мероприятия перенесены в связи с трагедией в братской Турции.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 3 549 человек, 22 168 получили ранения.