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Монеты Государства Ширваншахов – путешествие в историю с Рустамом Гусейновым (ФОТО)

Культура Материалы 13 февраля 2023 19:07 (UTC +04:00)
Монеты Государства Ширваншахов – путешествие в историю с Рустамом Гусейновым (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялась лекция под названием "Серебряный кризис" на Ближнем Востоке в средневековье и его влияние на историю и монеты Государства Ширваншахов", сообщает Trend Life.

С лекцией выступил член клуба "Филателия и нумизматика" при Союзе филателистов Азербайджана Рустам Гусейнов.

Он проинформировал слушателей об одном из событий в истории восточных стран – "серебряном кризисе", рассказал о том, как в тот период Государство Ширваншахов начало чеканить собственную монету и о создании системы монет разных номиналов, которая постепенно оказала значительное влияние на весь регион.

Монеты Государства Ширваншахов – путешествие в историю с Рустамом Гусейновым (ФОТО)
Монеты Государства Ширваншахов – путешествие в историю с Рустамом Гусейновым (ФОТО)
Монеты Государства Ширваншахов – путешествие в историю с Рустамом Гусейновым (ФОТО)
Монеты Государства Ширваншахов – путешествие в историю с Рустамом Гусейновым (ФОТО)
Монеты Государства Ширваншахов – путешествие в историю с Рустамом Гусейновым (ФОТО)
Монеты Государства Ширваншахов – путешествие в историю с Рустамом Гусейновым (ФОТО)
Монеты Государства Ширваншахов – путешествие в историю с Рустамом Гусейновым (ФОТО)
Монеты Государства Ширваншахов – путешествие в историю с Рустамом Гусейновым (ФОТО)
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