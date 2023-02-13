Монеты Государства Ширваншахов – путешествие в историю с Рустамом Гусейновым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялась лекция под названием "Серебряный кризис" на Ближнем Востоке в средневековье и его влияние на историю и монеты Государства Ширваншахов", сообщает Trend Life.

С лекцией выступил член клуба "Филателия и нумизматика" при Союзе филателистов Азербайджана Рустам Гусейнов.

Он проинформировал слушателей об одном из событий в истории восточных стран – "серебряном кризисе", рассказал о том, как в тот период Государство Ширваншахов начало чеканить собственную монету и о создании системы монет разных номиналов, которая постепенно оказала значительное влияние на весь регион.