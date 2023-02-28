В Баку прошел гала-вечер фильма "Девичья башня", удостоенного международных наград (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В CinemaPlus в TЦ Gənclik Mall состоялся гала-вечер фильма "Девичья башня" (Qız Qalası) с участием творческого коллектива, сообщает Trend Life.

Короткометражная мелодрама Мехти Агаева "Девичья башня" в 2022 году была удостоена наград в различных номинациях международных фестивалей в Италии, Турции, США, Сингапуре, Румынии, Литве, Норвегии и Словакии в 2022 году.

Сюжет картины повествует о случайном знакомстве двух людей, у каждого из которых своя жизнь, свои личные отношения. Однако во время знакомства каждый из них понимает, что встретил "своего" человека. На протяжении всего фильма героям приходится делать выбор: либо сохранить все как есть и вернуться назад к своей повседневной жизни либо начать новые отношения со "своим" человеком, о котором каждый из них всегда мечтал...

"При помощи современного киноязыка в проекте мы раскрываем проблемы, существующие в современном обществе. Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с родственной ему душой - "своим" человеком. Но нерешительность или созданные обществом новые нормы отношений, а также желание ни от кого не отставать не позволяют нам увидеть этого человека. Порой в суетливой погоне за ложными идеалами мы умудряемся не заметить этого человека, даже если он совсем близко", - отметил режиссер, автор сценария и продюсер фильма Мехти Агаев.

Оператор-постановщик фильма - Delee, художник-постановщик - Шахин Гасанли, монтаж - Аскер Рагимов, саундтрек - Севда Алекперзаде, Эмма Алекперзаде и Рауф, продюсеры - Фариз Ахмедов, Эмиль Наджафов и Орхан Дадашев. Главные роли исполнили Кёнуль Джафарзаде, Тюркай Джафарли и Кямран Агабалаев.

На вечере творческий коллектив поделился впечатлениями о работе над картиной. Премьера фильма в Баку была встречена овациями зрителей.