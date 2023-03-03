Представители Азербайджана приняли участие в гала-концертах Международного фестиваля имени Шаляпина (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Деятели искусства Азербайджана с успехом приняли участие в 41-ом Международном оперном фестивале имени Ф.И.Шаляпина в Казани, сообщает Trend Life.

Оперный фестиваль проходил в течение месяца и завершился двумя грандиозными гала-концертами.

Мощными финальными аккордами, длившегося на протяжении месяца, праздника оперы стали выступления в Казани музыкантов Мариинского и Большого театров России с участием симфонического оркестра Большого театра России и хора Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева, заслуженного артиста России Антона Гришанина и Марко Боэми (Италия).

Для участия в гала концертах в Казань приехала труппа Большого театра – 65 музыкантов оркестра и семь солистов, в числе которых также народные артисты Азербайджана Динара Алиева и Эльчин Азизов.

Первое отделение гала-концерта составили произведения русских композиторов в исполнении солистов из Азербайджана, Грузии, Беларуси, Мариинского и Большого театра России и оперного театра Казани.

Огромный резонанс вызвало блестящее исполнение "Половецких плясок" Александра Бородина с участием артистов балета и хора Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля и симфонического оркестра Большого театра России под управлением азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева.

Во втором отделении прозвучали фрагменты из опер Джоаккино Россини, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Арриго Бойто, Шарль Франсуа Гуно, Руджеро Леонкавалло.

Отметим, что ранее в рамках Международного оперного фестиваля под управлением азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева с большим успехом прошел показ оперы "Набукко" Джузеппе Верди. А партию Пинкертона в опере Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" блестяще исполнил заслуженный артист Азербайджана Азер Заде.