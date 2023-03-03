Искусство как фитнес для мозга – в Баку рассказали, как возник импрессионизм (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме кино в Баку состоялась очередная лекция о силе искусства и его влиянии на человека, сообщает Trend Life.

Лекцию на тему "Импрессионизм – революция в искусстве" провела украинский искусствовед, психолог, художник Юлия Тарасенко.

Мероприятие организовано НПО Arts Council Azerbaijan и Фондом 100-летия мирового кино в рамках проекта АртВерг.

Лекция, организованная в ходе цикла встреч "Искусство как фитнес для мозга", предоставила слушателям возможность научиться разбираться и понимать одно из крупнейших течений в искусстве – импрессионизм.

На мероприятии состоялось обсуждение характерных особенностей и техники, а также причин и предпосылок возникновения данного направления. Участники лекции рассмотрели, как французский импрессионизм повлиял на дальнейшее развитие живописи и познакомились с творчеством самых ярких художников этого направления – Клода Моне, Эдуарда Мане, Пьера Огюста Ренуара, Камиля Писсарро и других.

Также в ходе мероприятия было рассказано о неоимпрессионизме и его представителях.

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