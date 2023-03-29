В Ташкенте представлен проект "Познаем Азербайджан" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гостями проекта "Познаем Азербайджан" Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева стали преподаватели и учащиеся международной школы British School, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Вначале гости ознакомились с историей создания и деятельностью культурного центра, с уголками, экспонатами и макетами, отражающими историю, культуру, литературу, искусство, музыку, традиции, исторические памятники Азербайджана.

Директор АКЦ Самир Аббасов рассказал об истории и братских отношениях Азербайджана и Узбекистана, а также о древней истории Азербайджана, о его богатой культуре, достопримечательностях и замечательных людях.

Была особо подчёркнута информация о культурной столице Азербайджана – городе Шуша, которая в этом году также избрана культурной столицей всего тюркского мира.

Гостям был продемонстрирован документальный фильм "Познай Азербайджан", созданный АКЦ, в котором показаны достижения Азербайджана за годы независимости, достопримечательности столицы, регионов, а также городов Габала, Шеки, Гянджа, Нахчыван и Шуша, отражены, проводимые на освобожденных землях, грандиозные восстановительные и строительные работы.

В завершение была представлена ​​художественная программа с участием танцевального коллектива АКЦ с азербайджанскими номерами, известного музыкального коллектива Узбекистана "Узбегим Ёшлари" и музыканта Ильхама Абдуллаева, который на сазе также исполнил азербайджанскую музыку.