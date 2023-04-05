Солнце Надежды – состоялся литературно-художественный вечер, посвященный героям Апрельских боев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева прошел литературно-художественный вечер Ümid Günəşi (Солнце Надежды), приуроченный к седьмой годовщине Апрельских боев, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано ОО Поддержки семей шехидов "Zəfər" (Победа), молодежной организацией "Böyük Qayıdış" (Большое Возвращение) при поддержке Министерства культуры, Фонда молодежи, Фонда пропаганды духовных ценностей Азербайджана и AzTV, сообщает Trend Life.

В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года и в течение дня азербайджанские позиции, а также населенные пункты по всей линии фронта подверглись мощному артиллерийскому обстрелу со стороны ВС Армении. В целях пресечения армянской провокации, обеспечения безопасности гражданского населения командование ВС Азербайджана приняло решение о проведении неотложных ответных мер в направлениях Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули. В ходе четырехдневных боев соединения ВС Азербайджана освободили высоты вокруг села Талыш, откуда могла исходить угроза для Геранбойского района и города Нафталан, а также населенный пункт Сейсулан, взяли под контроль стратегически важную высоту Лелетепе в направлении Физулинского района. Также в результате апрельских боев ВС Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз. В боях были уничтожены 30 армянских танков, до 15 артиллерийских установок и инженерных укреплений, убито 320 и ранено более 500 военнослужащих противника.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, павших в Карабахской войне, за свободу и независимость страны, исполнен гимн Азербайджана. В мероприятии приняли участие представители государственных и общественных структур, ветераны Карабахской войны, активисты молодежных организаций.

Выступили председатель ОО "Zəfər", супруга шехида Апрельских боев полковника-лейтенанта Рагуфа Оруджова, Севиндж Ализаде, представитель "Böyük Qayıdış", герой Апрельских боев, спецназовец старший лейтенант запаса Ахлийет Мехдиев, мать двух шехидов - Апрельских боев и 44-дневной Отечественной войны - бойцов спецназа Нурлана Аскерли и Интигама Аскерли, Зиба Аскерова.

Было отмечено, что Апрельские бои - это путь к историческим событиям 44-дневной Отечественной войны, завершившейся победой доблестной армии Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева над армянскими агрессорами, восстановлению территориальной целостности страны. Апрельские бои продемонстрировали силу нашего государства, единства народа, героизм армии, эти события вписаны в славную летопись истории страны.

Вечер вела заслуженный работник культуры Лейла Гулиева. Гостям были представлены композиции "Ümid Günəşi" (Солнце Надежды), "Qəhrəman övladıyıq" (Мы дети героев), "Vəhdət" (Единство), сопровождающееся хронологией и видеоматериалами, с участием солиста Государственного академического театра оперы и балета, народного артиста Самира Джафарова, исполнителя мугама, народного артиста Тейюба Асланова, молодых артистов и музыкальных коллективов.