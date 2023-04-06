В Баку состоится премьера спектакля "Мастер и Маргарита" – культовый роман поколений

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку с 1 по 9 июля пройдут грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького из Владивостока (Россия), сообщает Trend Life.

Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана.

Старейший академический театр драмы Дальнего Востока, самобытный, яркий, хранящий традиции классического русского психологического театра, в рамках гастролей представит шесть лучших своих спектаклей.

Одним из них станет "Мастер и Маргарита", по роману Михаила Булгакова, поставленный народным артистом России Ефимом Звеняцким. Зрители смогут посетить спектакль 1 и 2 июля.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/theatre/master-and-margarita.

Спектакль «Мастер и Маргарита» – культовый роман поколений. По сюжету, в Москве начала 30-х годов разворачивается трагическая любовная история писателя (Мастера), чей роман о Боге и римском Прокураторе Понтии Пилате (наместнике покоренной Иудеи), не может быть напечатан! Тема романа запрещена цензурой чиновников. На Патриарших прудах, недалеко от центра столицы, появляется Воланд (он же Сатана) со своей свитой, чтобы провести традиционный ежегодный бал нечистой силы. Герои Ершелаима (античной Иудеи) из романа о Понтии Пилате, что пишет Мастер, вплетаются во все сюжетные линии. Роман – магнит, роман-загадка, роман о Боге и Дьяволе, о творчестве, о бескорыстной Любви и Преданности, о Личности и Власти. Судьба автора, история вокруг этого романа и собственно сам текст, незаконченный Булгаковым, будоражит поэтов, художников, композиторов и притягивает всё новые и новые поколения поклонников и почитателей…

О других спектаклях по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3731374.html

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