Фильмы Тофига Исмаилова в летописи азербайджанского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана было организовано очередное мероприятие в рамках цикла ретроспективных показов "Летопись азербайджанского документального кино", посвященного 125-летию азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщает Trend Life.

Мероприятия было посвящено памяти народного артиста Азербайджана, кинорежиссера Тофига Исмаилова (1939 – 2016 годы).

Открыл вечер директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев, который в своем выступлении коснулся творческого пути Тофига Исмаилова, рассказал о снятых им фильмах и новшествах, которые кинорежиссер привнес в кинематограф.

Далее вниманию гостей мероприятия были представлены фильмы "Şəhərimin daşları" ("Камни нашего города", 1968 год), а также "Prima" ("Прима", 1994 год) об известном балетмейстере, танцовщице, народной артистки Азербайджана Амине Дильбази.

После показа председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка, профессор Шафига Мамедова, народный артист, кинорежиссер Абдул Махмудов, заслуженный деятель искусств, кинооператор Рафиг Гамбаров, заслуженный артист, актер Откям Искендеров, заслуженный деятель искусств, киновед Айдын Кязымзаде, сын известной народной артистки Азербайджана Амины Дильбази – Микаил Гаджиев поделились воспоминаниями о Тофиге Исмаилове, рассказали о его заслугах в отечественном кинематографе.

В заключение дочь Тофига Исмаилова – Вафа Исмаилова выразила признательность руководству и коллективу Госфильмофонда, а также всем участникам вечера за внимание к творческому наследию кинорежиссера.

Тофиг Исмаилов родился 6 апреля 1939 года в Баку. Окончив актерский факультет Азербайджанского государственного института искусств (Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), сразу же поступил в класс режиссуры (мастерская Адиля Искендерова). Позже учился на высших режиссерских курсах в Москве у Андрея Тарковского (1968-1970).

Работал на телеканале AzTv, на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, с 1971 года преподавал режиссуру, а позже заведовал кафедрой режиссуры в Институте искусств (1988-1994 годы). С 1994 по 2006 годы работал в Турции в Государственном университете искусств Мемар Синан, был советником по культуре муниципалитета Стамбула.

Там он написал энциклопедию "История кино тюркских народов", куда вошла информация о кино Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Турции.

Научные статьи Исмаилова были опубликованы в более 50 турецких газетах и журналах. С 2007 года преподавал в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства.

Режиссер снял более 30 художественных и документальных фильмов. Тофиг Исмаилов создатель первого в Азербайджане трехсерийного фильма на основе романа Мехти Гусейна "Абшерон". Среди его картин такие фильмы как "Камни нашего города", "Учитель музыки", "Особое положение", "Я придумываю песню". Его картина "Трудные пути" вошла в число 17 лучших советских фильмов выбранных для показа в США.

Помимо работы в кино в качестве режиссера и сценариста, Тофиг Исмаилов снялся в фильмах народного артиста, лауреата Госпремий СССР и Азербайджана, видного кинорежиссера Расима Оджагова "Храм воздуха" и "Комната в отеле", в картине видного кинорежиссера и сценариста, лауреата Государственной премии, народного артиста Эльдара Гулиева "Стамбульский рейс" и других фильмах.

Тофиг Исмаилов является автором известного фильма "Поет Муслим Магомаев", снятого в 1971 году. В сентябре 2014 года была представлена его последняя работа "Воспоминание о Муслиме Магомаеве", которая состоит из трех художественных частей - "Sən mənim nəğməmsən" (Ты моя песня), "Sadiq dostlar" (Верные друзья) и "Mavi dəniz" (Синее море). Он также автор пяти детских книг, многих прекрасных пьес и сценариев для телевидения и радио.