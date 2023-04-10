Эмин Эминзаде выступил с сольным концертом в Лондоне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский исполнитель Эмин Эминзаде выступил с первым сольным концертом в Лондоне (Великобритания), сообщили Trend Life в пресс-службе артиста.

Его выступление прошло в сопровождении Berlin Metropolitan Orchestra в историческом здании The Tabernacle, расположенном в Ноттинг-Хилл.

Концерт азербайджанского артиста собрал аншлаг, и, как отметил Эминзаде, все билеты были распроданы за несколько дней до начала мероприятия.

Эмин Эминзаде представил слушателям композиции из своего нового альбома Don't Tell My Mother, в который вошли шесть новых треков - во всех этих песнях был использован мугам.

Азербайджанский певец также исполнил арии из известных произведений композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя.

"Спасибо всем моим родным и друзьям за поддержку. Счастлив, что мой дебютный концерт в Англии прошел настолько удачно. Этот концерт стал ярким моментом в моей творческой карьере. Сейчас моя мечта - выступить с сольным концертом на родине предков, в прекрасном крае Азербайджана – Карабахе", - сказал Эминзаде.

Отметим, что часть дохода от выступления в Лондоне исполнитель намерен направить на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции.

Напомним, что в 2020 году певец поступил в один из престижных вузов Лондона - Британский и ирландский институт современной музыки (British and Irish Modern Music Institute), который с отличием окончил. Эмин Эминзаде является лауреатом международных конкурсов в Азербайджане, Казахстане, Италии, Испании. Известный итальянский исполнитель Робертино Лоретти после концерта в Баку назвал Эмина "Робертино Азербайджана". Эминзаде - выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Ранее он стал обладателем стипендии на обучение в США по программе обмена студентами, после чего отправился в Техас. Затем он поступил в American Musical and Dramatic Academy.

Эмин Эминзаде является автором большинства композиций, которые исполняет.