В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней российского кино в Азербайджане состоялась творческая встреча с народным артистом России Юрием Назаровым и артисткой театра и кино Полиной Нечитайло, сообщает Trend Life.

Мероприятие под названием "И слово, и песня" прошло в Русском доме в Баку. Вечер посетили представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, деятели культуры, искусства, образования, поклонники творчества российских актеров.

Вечер прошел в теплой атмосфере, Юрий Назаров и Полина Нечитайло порадовали публику музыкальными номерами, артисты душевно пообщались с аудиторией, поделись впечатлениями от визита в столицу Азербайджана.

Отметим, что программа Дней российского кино в Азербайджане включала показ новых российских полнометражных кинокартин с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистами, представляющими каждый фильм.