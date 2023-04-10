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В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)

Культура Материалы 10 апреля 2023 17:12 (UTC +04:00)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней российского кино в Азербайджане состоялась творческая встреча с народным артистом России Юрием Назаровым и артисткой театра и кино Полиной Нечитайло, сообщает Trend Life.

Мероприятие под названием "И слово, и песня" прошло в Русском доме в Баку. Вечер посетили представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, деятели культуры, искусства, образования, поклонники творчества российских актеров.

Вечер прошел в теплой атмосфере, Юрий Назаров и Полина Нечитайло порадовали публику музыкальными номерами, артисты душевно пообщались с аудиторией, поделись впечатлениями от визита в столицу Азербайджана.

Отметим, что программа Дней российского кино в Азербайджане включала показ новых российских полнометражных кинокартин с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистами, представляющими каждый фильм.

В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
В Баку прошла встреча с народным артистом России Юрием Назаровым (ФОТО)
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