Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Показ документально-художественного фильма "Фикрет Амиров" кинорежиссёра, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Вагифа Мустафаева, в Русском доме вызвал большой интерес, сообщает Trend Life.

На вечере выступили посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, председатель Союза Кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Маммедова и автор картины. Проект представлен в рамках празднования 100-летия великого композитора Востока, основоположника симфонического мугама, народного артиста СССР Фикрета Амирова. Фильм снят киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу Министерства культуры Азербайджана. Съемки проходили в Баку, Гяндже и Шуше.

Дочь великого композитора Севиль Амирова от имени семьи поблагодарила гостей, творческий коллектив фильма и организаторов вечера за презентацию картины. После показа фильма состоялись обсуждения картины, жизни и творчества Фикрета Амирова.

Напомним, что фильм впервые был презентован в декабре прошлого года во Дворце Гейдара Алиева.