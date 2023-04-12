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Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)

Культура Материалы 12 апреля 2023 17:12 (UTC +04:00)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Показ документально-художественного фильма "Фикрет Амиров" кинорежиссёра, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Вагифа Мустафаева, в Русском доме вызвал большой интерес, сообщает Trend Life.

На вечере выступили посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, председатель Союза Кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Маммедова и автор картины. Проект представлен в рамках празднования 100-летия великого композитора Востока, основоположника симфонического мугама, народного артиста СССР Фикрета Амирова. Фильм снят киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу Министерства культуры Азербайджана. Съемки проходили в Баку, Гяндже и Шуше.

Дочь великого композитора Севиль Амирова от имени семьи поблагодарила гостей, творческий коллектив фильма и организаторов вечера за презентацию картины. После показа фильма состоялись обсуждения картины, жизни и творчества Фикрета Амирова.

Напомним, что фильм впервые был презентован в декабре прошлого года во Дворце Гейдара Алиева.

Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
Состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" (ФОТО)
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