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В музее истории Азербайджана прошли съемки российского фильма (ФОТО)

Культура Материалы 13 апреля 2023 12:20 (UTC +04:00)
В музее истории Азербайджана прошли съемки российского фильма (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана в Баку по заказу телеканала "Россия-Культура" прошли съемки документального фильма о коллекциях, связанных с Кавказской Албанией, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Съемки фильма были посвящены хранящейся в музее археологической коллекции, относящейся к Кавказской Албании.

Научный сотрудник научно-фондового отдела археологии музея, доктор филологии по истории Эмин Мамедов предоставил подробную информацию о коллекции оружия, амуниции албанского воина, находках из Мингячевирского археологического комплекса (каменная капитель храма VI века, подсвечники и сосуды с албанскими надписями и т.д.) и других артефактах.

По окончании съемок автор и режиссер документального фильма Евгений Безбородов выразил благодарность руководству музея за содействие в проведении съемок.

В завершение гости посетили дом-музей известного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

В музее истории Азербайджана прошли съемки российского фильма (ФОТО)
В музее истории Азербайджана прошли съемки российского фильма (ФОТО)
В музее истории Азербайджана прошли съемки российского фильма (ФОТО)
В музее истории Азербайджана прошли съемки российского фильма (ФОТО)
В музее истории Азербайджана прошли съемки российского фильма (ФОТО)
В музее истории Азербайджана прошли съемки российского фильма (ФОТО)
В музее истории Азербайджана прошли съемки российского фильма (ФОТО)
В музее истории Азербайджана прошли съемки российского фильма (ФОТО)
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