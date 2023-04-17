В Баку состоится премьера спектакля "Крейсера" в жанре исторической драмы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку с 1 по 9 июля пройдут грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького (Владивосток, РФ), сообщает Trend Life.

Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке правительства Приморского края России и Министерства культуры Азербайджана.

Старейший академический театр драмы Дальнего Востока, самобытный, яркий, хранящий традиции классического русского психологического театра, в рамках гастролей представит шесть лучших своих постановок.

Одним из них станет спектакль "Крейсера", поставленный народным артистом России Ефимом Звеняцким по историческому роману русского классика Валентина Пикуля

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/theatre/cruisers/90478

По сюжету, в 1904 году началась русско-японская война. Событие трагическое, неоднозначно оцениваемое, сыгравшее незабываемую роль в истории России. Автор предлагает зрителю взглянуть на события той поры глазами непосредственных участников боевых действий — моряков Владивостокского отряда крейсеров. В центре повествования судьба молодого мичмана, образованного, интеллигентного, и при этом профессионального офицера, для которого (и тысяч других людей) преданность Родине и присяге далеко не пустые слова. Яркая жизнь начала прошлого века, тяготы и смертельная опасность морской службы, японский плен, ложь и казнокрадство высших чинов - все это проходит через трагическую судьбу мичмана Панафидина.

О других спектаклях в рамках гастролей Приморского театра по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3731374.html

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