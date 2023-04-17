О, вернисаж! Красочное наследие Азербайджана в Праге (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее U zlatého kohouta города Праги состоялось открытие выставки азербайджанских художников и умельцев под названием "Наследие", сообщила Trend Life член Союза писателей Азербайджана, Британского поэтического общества, Европейского конгресса литераторов и Союза русскоязычных писателей Чехии, основательница общества "Натаван", поэтесса Лейла Бегим.

Выставка была посвящена 100-летию великого лидера Гейдара Алиева. На открытии было отмечено, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда подчеркивал роль Азербайджана, как моста цивилизаций и культур. И большую роль в строительстве этого моста отводил творческим людям, уделяя особое внимание развитию национальной культуры и пропаганды в мире, заботе деятелям искусства.

На вернисаже были представлены произведения живописи и прикладного искусства азербайджанских художников и умельцев, среди которых Мазахир Рустамов, Нигяр Мамедова, Саида Ализаде, Айлин Новрузи, Самира Фаизова, Оксана Кязимова, Нармина Наджафова, Деляфруз Багирова.

Организаторы выставки- художницы Нармина Наджафова и Деляфруз Багирова. Посол Азербайджана в Чехии Адыш Мамедов поблагодарил организаторов за замечательную инициативу и выразил благодарность художникам за трогательную передачу чувств и эмоций посредством творчества.

Гости с интересом изучали элементы азербайджанской культуры, представленные на картинах и в различных предметах декоративного и прикладного искусства.