Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Zaman Art Gallery, расположенной в древней части Баку - Ичери шехер, состоялось открытие персональной выставки художника Эмиля Азиза, сообщает Trend Life.

Выставка художника, который с 1995 года живет и работает в Стамбуле, проходит под названием "Zamansız" (Вне времени), она стала пятой персональной экспозицией Эмиля Азиза в Баку. На вернисаже представлено 25 произведений.

"Название выставки исходит от картин, отражающих тему "Вне времени" как в метафорическом, так и философском смысле. В произведениях показана красота красок и актуальность тем вне времени! В экспозицию вошли работы из серии "Время. Женщина. Мода", созданной в 2012 году. Также представлены картины, посвященные славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне - на них изображены карабахские скакуны и карабахские ковры", - сказал Trend Life Эмиль Азиз.

Художник добавил, что с последней его выставки в Азербайджане минуло шесть лет, и он счастлив вновь встретится с любителями искусства, друзьями и коллегами в Баку.

Работы художника отличаются яркой насыщенной цветовой гаммой. При этом женские портреты и образы занимают особое место в творчестве автора, они настолько притягательны, что гости вечера не могли отвести от них взгляда, и рассматривали каждую деталь.

Отметим, что увлекающийся живописью с раннего детства Эмиль Азиз тайнам изобразительного искусства учился у своего отца, заслуженного деятеля искусств Рафига Азизова, а также народного художника Азербайджана Сакита Мамедова. В его произведениях всегда отражен неповторимый колорит нашего национального искусства. С 2011 года Эмиль Азиз является членом Международной ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО. Его выставки проходили в Турции, Португалии, Азербайджане и других странах.

Выставка продлится до 28 апреля.