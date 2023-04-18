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Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)

Культура Материалы 18 апреля 2023 22:56 (UTC +04:00)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Zaman Art Gallery, расположенной в древней части Баку - Ичери шехер, состоялось открытие персональной выставки художника Эмиля Азиза, сообщает Trend Life.

Выставка художника, который с 1995 года живет и работает в Стамбуле, проходит под названием "Zamansız" (Вне времени), она стала пятой персональной экспозицией Эмиля Азиза в Баку. На вернисаже представлено 25 произведений.

"Название выставки исходит от картин, отражающих тему "Вне времени" как в метафорическом, так и философском смысле. В произведениях показана красота красок и актуальность тем вне времени! В экспозицию вошли работы из серии "Время. Женщина. Мода", созданной в 2012 году. Также представлены картины, посвященные славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне - на них изображены карабахские скакуны и карабахские ковры", - сказал Trend Life Эмиль Азиз.

Художник добавил, что с последней его выставки в Азербайджане минуло шесть лет, и он счастлив вновь встретится с любителями искусства, друзьями и коллегами в Баку.

Работы художника отличаются яркой насыщенной цветовой гаммой. При этом женские портреты и образы занимают особое место в творчестве автора, они настолько притягательны, что гости вечера не могли отвести от них взгляда, и рассматривали каждую деталь.

Отметим, что увлекающийся живописью с раннего детства Эмиль Азиз тайнам изобразительного искусства учился у своего отца, заслуженного деятеля искусств Рафига Азизова, а также народного художника Азербайджана Сакита Мамедова. В его произведениях всегда отражен неповторимый колорит нашего национального искусства. С 2011 года Эмиль Азиз является членом Международной ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО. Его выставки проходили в Турции, Португалии, Азербайджане и других странах.

Выставка продлится до 28 апреля.

Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
Вне времени! От притягательных картин Эмиля Азиза невозможно отвести взгляд (ФОТО)
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