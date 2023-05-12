Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən" (ФОТО)

Культура Материалы 12 мая 2023 13:15 (UTC +04:00)
В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən" (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялся соло-концерт "Sən elə bir zirvəsən" солистки Международного центра мугама и ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", главного преподавателя Азербайджанской национальной консерватории, доктора философии по искусствоведению, заслуженной артистки Бейимханым Велиевой, сообщает Trend Life.

Вечер был посвящен 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Выступления Бейимханым Велиевой, исполнившей мугамы, народные и композиторские песни, любимые и незабываемые произведения классической эстрады, были встречены продолжительными аплодисментами. Выступления состоялись в сопровождении инструментального ансамбля "Buta" под управлением тариста Ровшана Гурбанова.

Отметим, что Бейимханым Велиева с отличием окончила среднюю специальную школу имени Бюльбюля (класс народного артиста, ханенде Агахана Абдуллаева) и Азербайджанскую национальную консерваторию (бакалавриат, магистратура, докторантура). Лауреат национальных и международных конкурсов, выступала с концертами, на фестивалях и мероприятиях во Франции, Германии, Турции, России, Кыргызстане, Казахстане, Канаде, Швейцарии, Бельгии, Израиле, ОАЭ, Украине, Узбекистане и т.д. Автор ряда научных работ.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən" (ФОТО)
В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən" (ФОТО)
В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən" (ФОТО)
В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən" (ФОТО)
В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən" (ФОТО)
В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən" (ФОТО)
В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən" (ФОТО)
В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən" (ФОТО)
В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən" (ФОТО)
В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən" (ФОТО)
В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən" (ФОТО)
В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən" (ФОТО)
В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən" (ФОТО)
В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости