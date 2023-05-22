В международном аэропорту Саудовской Аравии представлен проект "Голоса Азербайджана" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В терминале Хаджа Международного аэропорта имени короля Абдул-Азиза в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась торжественная церемония закрытия первой Биеннале Исламского Искусства.

Биеннале исламского искусства, посвященная изучению прошлого, настоящего и будущего духовных, творческих и эстетических аспектов исламского искусства, была организована в терминале Хаджа на площади 70 000 м².

Азербайджанский павильон, основанный на коллекции исламского искусства Национального музея искусств Азербайджана, также был представлен на биеннале при поддержке Министерства культуры Азербайджана, сообщила Trend Life куратор проекта современного искусства Кенуль Рафиева.

В павильоне были выставлены ценные экспонаты из коллекции музея, а также мультимедийная инсталляция "Варга и Гульша: Возвращение", вдохновленная поэмой Айюки "Варга и Гульша", единственной полной рукописью XIII века, и иллюстрациями художника Абдулмомина Мухаммад аль-Хойи.

В рамках мероприятия с целью популяризации культурного наследия Азербайджана и богатого музыкального искусства был представлен мультимедийный проект под названием "Голоса Азербайджана". Тарист и музыкальный продюсер Ибрагим Бабаев и дигитал артист Тимур Амирхан впервые представили публике "Эхо прошлого", а саунд артист Фархад Фарзалиев - аудиовизуальную инсталляцию "Безвременные звукопейзажи".

В мероприятии в качестве официальных гостей приняли участие посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев и омбудсмен Сабина Алиева.

Аудиовизуальная инсталляция "Эхо прошлого", представленная в рамках мультимедийного проекта, представляет собой гипнотическое путешествие во времени и культуре, знакомящее с древними петроглифами Азербайджана и богатой историей и искусством Исламской культуры. Инсталляция черпает вдохновение в уникальном художественном выражении обеих культур и глубокой связи между ними. Звуковые и визуальные элементы призваны перенести зрителя в другой мир, где он сможет ощутить красоту и сложность исламского искусства и таинственное очарование петроглифов. Инсталляция разделена на несколько разделов, каждый из которых представляет различные аспекты исламского искусства и петроглифов.

Первая секция знакомит зрителя с миром исламского искусства, демонстрируя его красоту, сложность и разнообразие. Вторая секция возвращает зрителя во времени, чтобы исследовать древние петроглифы Азербайджана, раскрывая их тайны и загадки. Третья секция объединяет два мира, подчеркивая связи между исламским искусством и петроглифами и тем, как они влияли друг на друга.

Звуковой пейзаж отражает ритмы и мелодии исламской музыки, создавая ощущение движения и потока, отражающих сложные дизайны исламского искусства. Визуальные эффекты черпают свою эстетику из богатых символикой петроглифов, сочетая ее с симметрией и сложностью исламского искусства, чтобы создать потрясающую визуальную гармонию.

"Эхо прошлого" - это уникальный и незабываемый опыт, который демонстрирует красоту и сложность исламского искусства и древних петроглифов Азербайджана.

"Безвременные звукопейзажи" - это живое выступление, которое сплетает музыкальные наследия азербайджанской, казахской и узбекской традиций с передовым искусством искусственного интеллекта. Этот инновационный проект использует Ableton Live и продвинутые алгоритмы для создания захватывающего звукового опыта, который гармонизирует технологию и искусство. Это развивающееся сочетание воплощает богатое наследие музыкальных традиций этих постсоветских исламских стран.

Сосредотачиваясь на звуковом опыте, минималистический подход побуждает зрителей погрузиться в созданный искусственным интеллектом звуковой пейзаж, подчеркивая трансформирующую силу звука и способность алгоритма искусственного интеллекта захватывать суть музыкального наследия.

Проект привлекает внимание к тесной связи между технологией и искусством, демонстрируя, как алгоритм искусственного интеллекта вдыхает новую жизнь в традиционные формы искусства и предлагает новый взгляд на культурные сокровища Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Выступление достигает своего апогея в грандиозном финале, где сущность музыкальных традиций раскрывается, создавая единый опыт, который глубоко резонирует с аудиторией.

Кроме того, в рамках мероприятия по популяризации азербайджанской кухни была проведена демонстрация и дегустация национальных блюд. Гостям были представлены национальные блюда и сладости, отражающие историю и традиции национальной кухни, а также ее связь с исламской культурой.