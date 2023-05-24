DokuBaku объявил о начале приема заявок на VII Международный кинофестиваль документального кино

БАКУ /Trend Life/ - DokuBaku объявил о начале приема заявок на участие в 7-м Международном кинофестивале документального кино, сообщает Trend Life.

Главной темой фестиваля этого года является "Космодарвинизм: Эра Водолея". Фестиваль пройдет с 26 сентября по 1 октября 2023 года.

Искусственный интеллект, клонирование и космический туризм стали реалиями нашей жизни. Человечество стирает грань между неизведанным и настоящим, между приятием божества и наукой. Люди отходят от привычного и традиционного восприятия мира и устанавливают новые правила, устремляя свои взоры выше и все дальше отрываясь от Земли.

В результате катаклизмов и войн наша планета стала вращаться быстрее, и скорость нашей жизни тоже увеличивается с каждым днем. Мы живем и работаем в более скоростном режиме по сравнению с тем, как жили и работали наши предки, чей жизненный уклад не менялся на протяжении нескольких веков. Сегодня же современные технологии диктуют нам новый стиль жизни, с которым мы вынуждены соглашаться, чтобы успевать жить.

Теперь, когда человечество вступило в Эру Водолея, мы должны быть готовы к глобализации и бурному развитию науки, которая с каждым днем становится неотличимой от волшебства. Идеи, которые еще 30 лет назад казались нам лишь выдумкой сценаристов и писателей, обретают воплощение и становятся частью нашего существования. В то же время Эра несет индивидуальную внутреннюю свободу от догматов и личную ответственность каждого человека за свою жизнь, гармонию и счастье. Насколько мы справимся с грядущими переменами, покажет время.

Цель фестиваля этого года – выяснить, что думают документалисты по поводу перемен современного периода и поделиться кинематографическими исследованиями о том, как лучше человечеству справиться с вызовами нашего времени.

Конкурс на фестивале представлен в следующих номинациях:

- Лучший международный полнометражный документальный фильм

- Лучший международный короткометражный документальный фильм

- Лучший документальный фильм для детей (DokuKids)

- DokuDarwin: лучший отечественный документальный фильм (к 125-летию азербайджанского кинематографа)

- Фильмы, не вошедшие в основной конкурс.

Последний срок подачи заявки - 25 июля 2023 г.

Выбранные фильмы будут объявлены 25 августа 2023 г.

Подача заявок на фестиваль осуществляется на платформе https://filmfreeway.com/DBIDFF

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