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Анна Нетребко станцевала под азербайджанскую мелодию (ФОТО/ВИДЕО)

Культура Материалы 24 мая 2023 17:27 (UTC +04:00)
Анна Нетребко станцевала под азербайджанскую мелодию (ФОТО/ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известная оперная певца, народная артистка России Анна Нетребко находится с визитом в Баку, сообщает Trend Life.

Фотографиями и видеокадрами, сделанными в ходе визита, прима оперной сцены делится на своей странице в Instagram.

Анна Нетребко в stories своей страницы Instagram поделилась фотографиями с семейного мероприятия в одном из столичных ресторанов, в ходе которого певица исполнила танец под азербайджанскую мелодию.

Отметим, что Анна Нетребко является супругой народного артиста Азербайджана, оперного певца, директора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсифа Эйвазова.

Анна Нетребко станцевала под азербайджанскую мелодию (ФОТО/ВИДЕО)
Анна Нетребко станцевала под азербайджанскую мелодию (ФОТО/ВИДЕО)
Анна Нетребко станцевала под азербайджанскую мелодию (ФОТО/ВИДЕО)
Анна Нетребко станцевала под азербайджанскую мелодию (ФОТО/ВИДЕО)
Анна Нетребко станцевала под азербайджанскую мелодию (ФОТО/ВИДЕО)
Анна Нетребко станцевала под азербайджанскую мелодию (ФОТО/ВИДЕО)
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