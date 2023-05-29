От Таира Салахова, Зураба Церетели… В QGallery отметили юбилей Нигяр Ахундовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в художественной галерее QGallery состоялось открытие выставки произведений азербайджанских и российских художников из частной коллекции доктора философии в области искусствоведения, музыковеда, дипломата Нигяр Ахундовой под названием "Автографы - 2", сообщает Trend Life.

Экспозиция была посвящена юбилею прекрасной женщины, души любой компании, ценителя искусства, настоящего патриота Азербайджана, человека самых высоких достоинств – так называют ее близкие и коллеги, все те, кому пришлось общаться с ней и реализовывать проекты.

На открытии вечера, который прошел в теплой и дружеской обстановке, выступили проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, преподаватели Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народная артистка СССР Фидан Гасымова, народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова, народный художник Ариф Гусейнов, куратор экспозиции и художница Нармина Халилова, дипломат Вугар Имамалиев, которые высказали множество теплых слов о юбиляре, пожелали дальнейших успехов.

Нигяр Ахундова - выпускница историко-теоретического факультета Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). В разные годы работала в Институте архитектуры и искусства НАНА, возглавляла Управление по культурной политике министерства культуры Азербайджана, которое занималось стратегическими разработками и инновационными проектами в области культуры, тесно взаимодействовало и сотрудничало с такими международными организациями, как ЮНЕСКО, ИСЕСКО, Совет Европы, ТЮРКСОЙ, Совет по культурному сотрудничеству стран СНГ и другими. С 2006 года - на дипломатической работе в посольстве Азербайджана в России, где в должности советника по гуманитарным делам принимала активное участие в разработке и реализации двусторонних гуманитарных проектов. С 2017 года - атташе по культуре посольства Азербайджана в России. За годы работы в Москве ею инициированы и реализованы десятки проектов, посвященных пропаганде азербайджанской культуры и туризма.

В 2013 году в Москве в галерее "Триумф" прошла выставка Нигяр Ахундовой "Автографы: 18/24", в основу концепции которой была заложена мысль о том, что ограниченное пространство (размер всех холстов 18/24 см) может служить средством выражения неограниченных возможностей. А для выражения индивидуальности подчас довольно одной лишь росписи или символа.

Нынешняя выставка "Автографы-2" стала логическим продолжением московского проекта, с той лишь разницей, что к работам таких мэтров, как Таир Салахов, Зураб Церетели, Фархад Халилов, Наталья Нестерова, Татьяна Назаренко, Ариф Гусейнов, и целому ряду блестящих миниатюр художников среднего и младшего поколения добавились работы замечательных азербайджанских мастеров Сакита Мамедова, Эльяра Алимирзоева, Елены Хагвердиевой, Асмар Нариманбековой, Мурада Аллахвердиева, Нармины Халиловой, Рамины Саадатхан и др.

В экспозиции представлено более 40 картин - лаконичных, хрупких по своему формату, но отнюдь не менее значимых, чем широкомасштабные полотна, ведь они в полной мере отражают индивидуальные, уникальные творческие качества, неповторимый стиль каждого из представленных художников.

Фото - Вугар Иманов