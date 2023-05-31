Неразделенная любовь и мучительные поиски себя… Вояж актеров из Баку в Гянджу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя представил на сцене Гянджинского государственного драматического театра постановку "Qağayı" ("Чайка"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Выступление коллектива в Гяндже прошло в рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организованных министерством культуры Азербайджана в соответствии с программой гастролей, действующих в столице театров, в регионы страны.

Режиссером спектакля, поставленным по пьесе "Чайка" Антона Чехова, является заслуженный артист Ниджат Казымов, художник-оформитель – Тельман Шихиев.

Спектакль "Чайка" повествует о неразделенной любви, недопонимании, мучительных поисках себя и смысла жизни… Люди творческие порой все воспринимают гораздо острее, вот и отношения героев сложны и запутаны…

В спектакле заняты – заслуженные артисты Кямаля Музаффар, Шовги Гусейнов и Расим Джафар, актеры Сабина Мамедзаде, Бахрам Гасанов, Анар Сейфуллаев, Севиндж Мехралиева, Анар Сафиев, Айгюн Фатуллаева, Манаф Дадашов, Нурлан Сулейманлы, Микаил Алиев, Эльгюн Яхъяев, Араз Пиримов, Хилал Демиров и Умман Будагов.