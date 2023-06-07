Пярвиз Гусейнов и Ирина Гундорина удостоены "Оскара для создателей кукол" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Основоположники направления концептуальной куклы и куклы как арт-объекта в современном искусстве Азербайджана Пярвиз Гусейнов и Ирина Гундорина удостоены международной премии "Макса-Оскара-Арнольда" в области современного искусства куклы. Об этом сообщил Trend Life Пярвиз Гусейнов.

Кукла, созданная Пярвизом Гусейновым и Ириной Гундориной, получила премию в категории "Лучший фантастический образ".

Отметим, что в рамках ежегодного Фестиваля кукол, проходящего с 1993 года в городе Нойштадт-бай-Кобург (Германия), были вручены премии "Макса-Оскара-Арнольда" в области современного искусства куклы, учрежденные в честь Макса Оскара Арнольда, основателя градообразующего предприятия по производству кукол и одежды для них.

По инициативе управления города Нойштадт-бай-Кобург создана уникальная коллекция авторских кукол, которая ежегодно пополняется за счет приобретения лучших работ, представленных на конкурс. Эта коллекция является частью постоянной экспозиции Музея немецкой индустрии игрушек города Нойштадт-бай Кобург.

Премию "Макса-Оскара-Арнольда" называют "Оскаром для создателей кукол", она вручается от города Нойштадт-бай-Кобург.