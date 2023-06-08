Ярко и самобытно – концерт в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова, сообщает Trend Life.

Солисткой программы выступила ученица Детской музыкальной школы №1 имени Али Гулиева города Лачин, лауреат республиканских и международных конкурсов, пианистка Алсу Тагизаде (педагог - Ренат Набиев).

Несмотря на юный возраст, пианистка уверенно чувствовала себя на сцене. Алсу Тагизаде – яркий и самобытный юный музыкант.

В программе прозвучали произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов - Иоганна Себастьяна Баха, Франца Йозефа Гайдна, Акшина Ализаде, Фридерика Шопена, Вагифа Мустафазаде и других.

Публика с интересом восприняла концертную программу, наградив музыкантов бурными аплодисментами.

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