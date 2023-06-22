Состоялась встреча между генеральным директором ИСЕСКО и министром культуры Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли по приглашению генерального директора Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) находится с визитом в городе Рабат (Марокко), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В рамках визита состоялась встреча азербайджанской делегации во главе с министром культуры Адилем Керимли и генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммеда аль-Малика.

На встрече, прошедшей в штаб-квартире организации присутствовал посол Азербайджана в Марокко, постоянный представитель Азербайджана при ИСЕСКО Назим Самедов.

Выразив признательность азербайджанской стороне за плодотворное сотрудничество, Салим бин Мухаммед аль-Малик, с удовлетворением отметил, что высоко ценит заслуги Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, оказавшего большую и неоценимую поддержку в успешном сотрудничестве между Азербайджаном и организацией.

Салим бин Мухаммед аль-Малик отметив, что данное сотрудничество для многих стран может стать успешной моделью, проинформировал об основных стратегических направлениях, предусмотренных организацией на будущее, о реализуемых в настоящее время инициативах, программах и проектах.

Он подчеркнул, что одним из приоритетных направлений является развитие инноваций, систем образования, а также укрепление ценностей сосуществования и гражданского диалога.

Керимли отметил, что ИСЕСКО является стратегическим партнером Азербайджана в сферах образования, науки и культуры, и что связи между двумя сторонами получили большую поддержку со стороны Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджанской Республики и посла доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиевой.

Отметив, что ИСЕСКО является основным партнером Форума по межкультурному диалогу, была подчеркнута значимость продолжения данного сотрудничества в рамках Форума, проведение которого запланировано на май следующего года.

На встрече состоялось обсуждение сотрудничества между нашей страной и организацией в различных областях, в том числе открытие в Баку регионального офиса ИСЕСКО, объявления города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год, углубление сотрудничества в рамках "Бакинского процесса", партнером которого является организация, включения культурных образцов нашей страны в Список наследия Исламского мира и другие вопросы.

В заключении встречи Салим бин Мухаммед аль-Малик ознакомил азербайджанскую делегацию с музеем "Путь пророка", созданным в штаб-квартире ИСЕСКО.